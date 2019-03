Bientôt du pain 7 jours sur 7 dans l'Eure ? La justice doit trancher

Eure, France

"Donnez nous notre pain quotidien", c'est au nom de la liberté d'entreprise que la Fédération des Entreprises de Boulangerie, qui regroupe des industriels et des chaînes de magasins, saisit le tribunal administratif de Rouen ce mardi pour faire abroger un arrêté préfectoral pris en 1996 par le préfet de l'Eure. "On ne demande rien de plus que l'autorisation d'ouvrir pour ceux qui le souhaitent " explique Antoine Netter, le responsable de la communication de la F.E.B, "il n'y a pas d'obligation". Il s'agit également pour la F.E.B. de s'adapter au mode de vie des consommateurs. Un argument que partage Ludovic, artisan dans le bâtiment en train d'acheter sa baguette :

"Quand en France, ils auront compris qu'il ne faut pas empêcher les gens de travailler, ça ira mieux" -Ludovic client qui veut du pain tous les jours

Un jour sans pain nécessaire pour la chambre régionale des artisans

Cet arrêté de 1996, André Sourdon, boulanger à Bernay, y tient. Le président de la fédération des artisans boulangers pâtissiers de Normandie le défend comme la cerise sur le baba. Il craint qu'avec une ouverture 7 jours sur 7, les petits artisans ne puissent pas suivre, notamment en termes de charges et d'employés. Il dénonce "ces vautours qui veulent toujours se faire plus d'argent". Édith n'est pas dérangée par le jour de fermeture hebdomadaire. Le lundi, elle va chez un autre boulanger et abonde dans le sens de son artisan :

On voit bien la différence entre l'artisanat et ces groupes qui veulent absolument faire du pognon et faire travailler les gens à des horaires décalés ou coupés" - Édith, cliente remontée comme un coucou suisse

L'enseigne La mie câline, à Évreux (photo) et à Vernon, a déjà été poursuivie pour avoir vendu du pain sept jours sur sept dans l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

Quelle réglementation en Normandie ?

La vente de pain est régie par un arrêté préfectoral. En France, environ 70 départements obligent les commerces proposant du pain à ne pas en vendre un jour par semaine. En Normandie, un jour sans pain est obligatoire dans les cinq départements, avec quelques aménagements en Seine-Maritime.

En début d'année, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a abrogé son arrêté datant de 2006. La vente de pain y est donc autorisée tous les jours. Pour le département de l'Eure, le tribunal administratif de Rouen ne devrait pas rendre sa décision avant plusieurs semaines.