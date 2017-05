Bientôt du réseau pour la commune du Vast située en "zone blanche"

L'Etat vient de mettre à jour les communes où les téléphones portables ne passent pas. Le Vast est le seul vilage dans la Manche qui intègre la liste, publiée au Journal Officiel. Désormais, les 4 opérateurs, Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom, doivent couvrir la commune. C'est prévu pour 2018.

Le portable est systématiquement atteint car lorsqu'elle allume, à chaque fois le même problème pour Marie-Jo, la gérante du seul bar du Vast. "Voyez, aucun service. Pas de barre." Et c'est comme ça pour tous les opérateurs. C'est compliqué à vivre au quotidien. "Des touristes perdus, ou un accident, les gens viennent dans le bar et me demandent s'ils peuvent prendre le téléphone, à la longue, c'est énervant."

"Je lis mes textos en sortant de la commune, des fois, ils sont datés d'une semaine", Caroline, gérante d'un gîte

Une situation ubuesque dans un coin touristique, proche de la mer, où il y a de nombreux gîtes. Caroline en tient un. Quand des clients l'appellent pour réserver, elle élude le problème. "Je le cache, sourit-elle. S'ils me demandent, je leur dit que c'est compliqué. Le plus problématique, c'est pour fidéliser une clientèle. Les gens me disent : "C'est vraiment dommage cette histoire de réseau". Et ils ne reviennent pas forcément."

Et même pour elle, c'est pénible. "Quand je suis chez moi, je le met dans un tiroir ou je ne sais où. Des fois, je le perds vu que je ne l'utilise pas. Je l'allume en sortant de la commune, je lis mes textos qui datent parfois d'une semaine. Mes amis à force en ont marre."

Une antenne installée en 2018

Cela va bientôt changer. L'Etat vient de mettre à jour les communes où les téléphones portables ne passent pas. Le Vast est le seul vilage dans la Manche qui intègre la liste, publiée au Journal Officiel. Désormais, les 4 opérateurs, Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom, doivent couvrir la commune.

Il faudra attendre l'an prochain, en, 2018. Pas avant, car le calendrier est chargé par la commune du Vast. Il faut d'abord faire appel à un cabinet d'études pour savoir où mettre l'antenne, le meilleur endroit pour desservir l'ensemble du Vast. Ensuite, il faut lancer un appel d'offres pour l'installation de l'antenne et voir avec les opérateurs pour le raccordement.

L'Etat finance 80% du projet

Tout cela a évidemment un coût. L'Etat s'engage à financer 80% des dépenses, dans la limite de 100.000 euros. Autrement dit, il peut allouer une enveloppe maximum de 80.000 euros. Le reste est pris en charge par la commune.