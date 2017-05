Bientôt la fin des baignades avec les dauphins de Marineland

C'était une attraction phare du parc d'Antibes (Alpes Maritimes). Les "rencontres avec les dauphins" vont devoir s'arrêter après la signature d'un arrêté par la ministre de l'environnement portant sur le bien-être des dauphins en captivité.

Ce mercredi, un arrêté a été signé par Ségolène Royal, la ministre de l'environnement, après un an de négociations avec plusieurs associations de défenses des animaux. Il porte sur le bien-être animal et en particulier le bien-être des dauphins captifs dans les delphinariums et prévoit la fin des contacts et de l’immersion du public dans les bassins avec les cétacés. Cela constitue jusqu'à présent la base d'une attraction phare du parc Marineland d'Antibes. Le parc va aussi devoir agrandir les bassins qui accueillent des cétacés et l'arrêté indique également l'interdiction du chlore dans l'eau.

J'ai signé l'arrêté qui réglemente les #delphinariums et impose des règles garantissant le bien-être des dauphins https://t.co/xYcFdFoEbh pic.twitter.com/28ngY2wStA — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) May 3, 2017

La direction du parc reste prudente

L'arrêté a été signé, mais pas encore publié au Journal Officiel. Du coup, Benoît David, le directeur commercial et marketing de Marineland-Antibes, préfère rester prudent. "Dès qu'il sera paru, on répondra point par point. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. S'il faut augmenter la taille des bassins on fera le nécessaire, on respectera ce qui nous est demandé de faire."

La direction du parc salue également un nouveau texte qui vient largement préciser la maigre réglementation actuelle datant des années 1980. Une fois l'arrêté publié au JO, les parcs devront faire les travaux de mise en conformité des bassins dans un délai de 3 ans. Toutes les nouvelles règles s’appliquent dans un délai de 6 mois.

La Fondation Brigitte Bardot qui a participé aux négociations de ce nouveau décret estime qu'il s'agit d'un "premier pas" vers son but qui est de fermer définitivement les delphinariums et de mettre fin à la captivité de ces animaux.

Nouvelle réglementation + stricte des delphinariums. Mais une prison reste une prison quelle que soit sa taille ! https://t.co/IcR8Op4fe4 pic.twitter.com/HpnmAJh4Me — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) May 4, 2017