Bientôt la fin des orages quotidiens en Dordogne confirme un prévisionniste de Météo France

Les jours se suivent et se ressemblent ces dernières semaines en Périgord. La journée débute généralement par un grand soleil, avec des températures qui tournent autour des 30° avant de s'achever par des orages localisés, parfois forts et souvent accompagnés de vent, voire de grêle. Situation qui pousse Météo France à publier des bulletins de vigilance jaune quasi quotidiennement.

Entre anticyclone et dépression

"C'est la situation qui veut ça", explique Jérôme Lefer, prévisionniste de Météo France à Bordeaux. "Depuis deux à trois semaines, un anticyclone stationne sur l'Europe, alors que des dépressions sont positionnées au sud sur l'Espagne, et nous sommes entre les deux, avec en plus une masse d'air chaude et humide. Donc un marais barométrique et une masse d'air chaude en basse couche, cela suffit pour provoquer des orages les après-midi dès qu'il fait chaud".

Une amélioration à venir

Selon le prévisionniste de Météo-France, cet épisode de journées orageuses devrait prendre fin. "Le temps devrait revenir à la normale dans les jours qui viennent avec une masse d'air plus sèche et plus stable, ce qui devrait se traduire par un temps plus sec avec moins d'averses, précise" Jérôme Lefer.