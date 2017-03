Bientôt la fin des travaux du port de St Laurent du Var

Le réaménagement du port de St Laurent du Var lancé en octobre 2016 et bientôt terminé. Les restaurateurs vont recevoir leurs clefs d’ici la semaine prochaine.

Les travaux pour réaménager le port de St Laurent du Var touchent à leur fin. Lancé en octobre 2016, le chantier de réhabiltation est sur le point d’être terminé. Les restaurants ont tous été détruits et ont été remplacés par un long bâtiment uniforme fait de verre et de métal. Tous les commerces sont identiques extérieurement. Les restaurateurs vont recevoir d’ici la semaine prochaine les clefs et pourront aménager leur salle et leur cuisine.

6 millions d’euros de travaux

Ce réaménagement du port de St Laurent a mis plus de 15 ans avant d’être lancé. La réhabilitation du quai de la Pérouse coûte 5,9 millions d’euros financée par le Yacht Club International St Laurent, la CCI et la Métropole Nice Côte d’Azur. Les restaurants devraient ouvrir d’ici fin avril.