Bientôt la fin du chantier de la réplique de la grotte de Lourdes en Arizona

La grotte de Lourdes arrive bientôt en Arizona, dans la ville de Scottsdale. Une réplique est en train d'être construite. Il s'agit d'une initiative de la paroisse Sainte-Bernadette qui a collecté des dons pour financer ce projet. Le coût est d'environ 300.000 dollars. Le chantier a commencé il y a huit mois.

ⓘ Publicité

Encourager le culte de la vierge Marie

loading

A priori d'ici quelques semaines, la réplique de la grotte de Lourdes devrait être achevée en Arizona, à Scottsdale, à l'échelle 1/7e. Quand on demande au diacre Peter Auriemma de la paroisse Sainte-Bernadette si cette grotte sera aussi intense que la vraie, il répond : "Non, non, ce n'est pas possible ! Je suis allé à Lourdes, dans la vraie grotte, c'est une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues dans ma vie."

Sur le compte Instagram de la paroisse , on peut suivre l'évolution du chantier qui a débuté il y a huit mois. Le but c'est d'inciter les gens à s'intéresser à l'histoire de Bernadette Soubirous qui a eu son apparition en 1858 . "Les Américains qui ne connaissent pas l'histoire des apparitions sont très curieux, ils ont envie de savoir, explique le diacre Peter Auriemma. C'est une super manière de répandre la nouvelle que Dieu est toujours très actif dans le monde et surtout dans un lieu comme Lourdes."

Donner envie aux fidèles d'aller à Lourdes

loading

Le diacre précise que les dons des fidèles ont permis de financer ce projet. Il s'agirait de la deuxième réplique connue en Arizona, l'autre est à Tucson. Il n'y a pas de chiffres officiels sur le nombre exact de répliques de la grotte de Lourdes dans le monde. En France, un auteur en a répertoriées 765 , il y en aurait plus de 1.000 en Belgique et plus de 5.000 dans le monde entier.