A Vidauban, les milliers d'habitants sont encore privés d'eau. Les quartiers périphériques du centre-ville ne sont plus alimentés en eau depuis la nuit de samedi à dimanche et l’effondrement d’une partie du Pont d’Entraigues qui a emporté la canalisation qui alimente les 2/3 de la commune. Les travaux sont en cours et la mairie espère que tout rentrera dans l’ordre ce mercredi matin.En attendant, la mairie a mis en place une distribution de bouteilles d’eau dans la salle polyvalente : 2 litres d’eau par jour et par habitant. Ce n'est pas suffisant bien-sûr pour le quotidien du coup les supermarchés sont donc pris d’assaut.

Un quotidien bouleversé pour Sandrine et sa fille qui adore se brosser les dents © Radio France - Sophie Glotin

Sandrine sort tout juste de la salle où sont distribuées les bouteilles d’eau minérale. Elle est en train de charger sa voiture : "De l'eau pour se laver, manger, faire la vaisselle. Et des bidons que je vais remplir avec l'eau de la fontaine pour pouvoir mettre dans les toilettes." Quotidien bouleversé pour Sandrine et sa fille de 7 ans "Ma fille aime bien se laver les dents toutes les 10 minutes donc elle commence à en avoir marre. Au début elle pensait qu'on avait pas payé la facture d'eau."

Melissa et son mari font le plein d'eau pour cuisiner, faire la vaisselle et les toilettes © Radio France - Sophie Glotin

Une autre famille celle de Melissa et d’autres préoccupations pour ses enfants : "Maman qu'est ce qu'on mange? On rentre je vais faire des pates mais il n'y a pas d'eau. On prend l'eau des bouteilles puis on met au minima pour pas en gaspiller." Sans eau, il y a également des problèmes d’hygiène. C’est ça surtout ce qui embête Foued, le mari Mélissa : "Pour aller aux toilettes n'en parlons pas. Faut trouver des solutions avec l'odeur qui remonte. C'est contraignant, on se rend compte de la facilité qu'on a tous les jours au quotidien d'ouvrir un robinet."