Plus de 30 degrés attendus en Moselle alors tous en terrasse !

Il va faire de plus en plus chaud pour ce long week-end de l'Ascension. Alors les terrasses se remplissent en plein centre-ville de Metz. Pour le plus grand plaisir des habitants et des restaurateurs.

Plus de 30 degrés attendus ce week-end en Moselle. Des températures qui appellent au farniente. Et le mieux? En terrasse bien sûr ! Pour le déjeuner ou le dîner, tout est possible. Beaucoup de restaurants en plein centre-ville de Metz proposent de s'asseoir sous les parasols ou profiter des rayons. Au plus grand plaisir de Juliane qui sort de réunions avec ses collègues : "C'est un vrai plaisir, ça a un peu manqué en ce début de printemps". Une grande table de filles qui profitent du beau temps Place de Chambre : "C'est un vrai moment de détente, affirme Karine, parce que c'est vrai, la journée, on est enfermé dans les bureaux et là on peut enfin profiter du beau temps."

"Manger en terrasse ? Un petit air de vacances !" Murielle

"On dit du mal de nos maris et ça nous fait du bien!" Maïté et ses amies, habituées de la Place de Chambre à Metz - Fany Boucaud

Des terrasses en location

La terrasse, une plus-value pour les restaurateurs. Mais elle n'est pas gratuite. Chaque établissement doit payer un loyer à la mairie. Car elles sont sur l'espace publique. Metz est divisée en cinq zones avec des tarifs différents. Pour une terrasse de 100m², les restaurateurs peuvent débourser de 1.200 euros les 8 mois à 5.000 euros pour ceux en plein cœur de ville. Un coût pour Laurent Gaspard, le gérant de la Cave des Trappistes, installé en zone 2 : "J'ai une terrasse de 150 places donc environ 100 à 110 couverts. C'est grand mais les prix restent encore corrects ici à Metz pour la location. Je loue 5.000 euros pour 8 mois donc environ 400 euros par mois."

"C'est 5.000 euros la location de la terrasse" Laurent Gaspard, patron de la Cave des Trappistes à Metz - Fany Boucaud

Mais cette terrasse permet aussi de créer des emplois. Pour avoir un service de qualité, comme l'explique le restaurateur, il faut cinq serveurs pour cette grande terrasse : "On embauche pour la saison. On passe de 7 l'hiver à 12 en cette période." Et la terrasse attire les gens : "On voit revenir les clients que l'on ne voit pas l'hiver, parce que nous n'avons que quelques tables dehors."

Une nouvelle terrasse en plein cœur de la ville

La saison à Metz, c'est du 15 mai au 15 août ! Parole de restaurateur... Et préparez vous, une nouvelle terrasse va ouvrir officiellement début juin : le parking de la place Jean-Paul II. Ce sont les producteurs du Marché Couvert qui vont proposer leurs spécialités tout au long de la journée et jusqu'à 21h cet été. Pour l'instant, les parasols et la verdure ne sont pas encore installés mais les tables et les chaises ont déjà pris place. Un nouveau challenge pour Mauricette Vonner, figure emblématique du marché : "Ça va être un lieu de dégustation et de rencontres. On va présenter nos produits du terroir pour les faire partager au soleil et le tout sans voiture. Un projet commun pour faire revivre cette place en face de la cathédrale!"

Les parasols et les arbres vont bientôt arriver sur la place Jean-Paul II de Metz - Fany Boucaud

Rendez-vous vers le 2 juin pour profiter de cette nouvelle terrasse !