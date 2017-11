Bientôt les marchés de Noël en Alsace, les réservations se multiplient dans les gites et dans les hôtels

Dans une dizaine de jours, les marchés de Noël ouvriront leurs portes en Alsace : à Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou encore Kaysersberg. Les réservations se multiplient pour profiter au mieux de cet évènement. C'est la ruée sur les hôtels et dans les gites.

Le 24 novembre, les marchés de Noël de Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou encore Kaysersberg ouvriront leurs portes. Dans les hôtels et dans les gites, les réservations se multiplient, pour profiter au mieux de la magie alsacienne. Si vous souhaitez venir les week-end, ça va se compliquer. En semaine, ça parait plus facile.

Les week-end, c'est plein depuis longtemps et maintenant, nous avons les réservations pour la semaine. Les marchés de Noël, c'est pour nous hôteliers, la haute saison," Olivier Glé, le directeur de deux hôtels à Colmar, le Turenne et les Maraichers

Cette période est une bonne période pour les hôtels et les gites. Les taux de remplissage, c'est autour de 100% les week-end et entre 65 et 85% pour la semaine. "La grosse partie de la clientèle est Française. Ensuite viennent les Allemands, les Belges, les Suisses, les Italiens mais aussi une clientèle asiatique qui vient de plus en plus nombreuse," souligne Jean-Jacques Better, le président de l'UMIH 68, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie.

En cette période de forte affluence, les hôteliers peinent toutefois à trouver du personnel, ainsi, Olivier Glé, propriétaire du Turenne et des Maraichers, cherche toujours un ou une réceptionniste et un ou une serveuse.

Le marché de Noël de Kaysersberg © Radio France - Guillaume Chhum

On va mettre des décorations, avec le sapin de Noël. On est prêt à accueillir nos hôtes " Maurice Gaertner, possède le gite Aux Toits du Tonnelier à Kaysersberg

Aux Toits du Tonnelier à Kaysersberg, un gite qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes, les réservations sont bonnes. Il restent une ou deux possibilités en week-end et en semaine. Mais attention, cela peut aller très vite !

A Strasbourg, les hôteliers restent prudents sur les prévisions, surtout sur les réservations de dernière minute. "Nous avons eu l'attentat de Berlin l'année dernière, ça a freiné les réservations," signale Pierre Siegel, le président des hôteliers et restaurateurs du Bas-Rhin.

