Bientôt les premières reconstructions dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan

Voici venu le temps de la reconstruction dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan. Après plus de dix ans de destructions, qui ont vu disparaitre plusieurs dizaines d'immeubles vétustes, la mairie annonce le coup d'envoi des deux premiers chantiers d'ici la fin de l'année. Une quarantaine de logements neufs vont sortir de terre rue du Paradis et Place du Puig.

L’enjeu est important : les élus doivent rassurer et convaincre la population. Car la méfiance, pour ne pas dire la défiance, est grande dans le quartier. De nombreux habitants sont persuadés qu'il y a un objectif caché derrière toutes ces démolitions et reconstructions : chasser les gitans et les remplacer par des populations plus riches. La mairie doit aussi rassurer les associations de sauvegarde du patrimoine, qui redoutent que ce quartier historique ne soit dénaturé.

La mairie l'assure : les six nouvelles maisons R+1 qui vont voir le jour sur l’ilot Paradis, en lieu et place des 11 logements détruits en 2010, seront bien attribuées à des familles du quartier. Ces habitations seront même adaptées à leur mode de vie, « puisqu’elles pourront accueillir des familles élargies, depuis les enfants jusqu'aux grands parents, avec des T4 et des T5 spacieux », précise Jean-Yves Gatault, adjoint au maire en charge de la rénovation urbaine.

Le cahier des charges prévoit aussi une forte intégration dans l'architecture du quartier, « seuls les matériaux locaux comme la pierre ou la brique pourront être utilisés », ajoute l’élu. « La population sera concertée : le maitre d’œuvre doit réaliser une esquisse de son projet, qui sera présentée à la population par le maire en septembre ». Si tout va bien, le permis de construire sera déposé dans la foulée. Le chantier devrait durer jusqu’en 2025.

Cette démarche « sera ensuite répliquée, pour les autres chantiers », promet Jean-Yves Gatault. Notamment pour la reconstruction de l'Ilot Puig d'ici quelques mois. A la place de ce pâté d'immeubles qui s'était partiellement effondré en 2006, 35 logements vont sortir de terre. Là encore, « ce seront des logements sociaux, dans l'esprit du quartier, réservés aux habitants du quartier ». Dans les prochaines années, d’autres reconstructions sont programmées dans le secteur de la rue Lucia.

