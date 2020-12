"Bientôt nous n'aurons plus rien" : 70 élus haut-viennois mobilisés pour les services publics en milieu rural

Plus de 70 élus du nord de la Haute-Vienne ont manfesté ce lundi contre la fermeture de la trésorerie de Magnac-Laval et la disparition des services publics en milieu rural.

Echarpes en bandoulière, plus de 70 élus de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche ont manifesté devant la trésorerie de Magnac-Laval ce lundi après-midi. Le service des impôts, qui n'accueillait déjà plus de public depuis plus de deux ans, va définitivement quitter la commune. Tout un symbole pour les élus du secteur qui dénoncent depuis des décennies la disparition progressive des services publics en milieu rural.

Jean-François Perrin , maire de Blond et président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, ne décolère pas face à cette nouvelle fermeture. Il est pourtant habitué à ce genre de situation, mais ça ne la rend pas plus acceptable à ses yeux. "On a besoin d'être aidés, pas d'être plombés par les services de l'Etat" martèle l'élu, qui regrette que les territoires ruraux ne soient pas suffisamment écoutés, ni pris en considération.

"Réorganisation veut dire suppression chez nous. C'est pas possible !" - Jean-François Perrin

Après la fermeture annoncée de la trésorerie de Magnac-Laval, celle de Bellac va aussi subir une baisse d'effectifs. Inacceptable pour Claude Peyronnet, le maire de la sous-préfecture qui détaille les emplois perdus ces 30 dernières années. "Quasiment 50 emplois d'EDF, 50 de France Telecom, 50 de la DDE, tous les emplois du tribunal... Il nous restait ce malheureux service de la direction des impôts, c'est vraiment catastrophique qu'on nous l'enlève." Il restera en réalité six agents, contre une cinquantaine au plus fort de ce service à Bellac.

Un sentiment d'abandon

Tous les élus mobilisés ce lundi partagent le même sentiment d'abandon. D'ailleurs ce n'est pas qu'un sentiment précise Jocelyne Blois, première adjointe au maire d'Azat-le-Ris, où la Poste est le dernier service public encore présent, au prix de nombreux efforts. "Nous perdons tout : nos distributeurs, nos bureaux de Poste dans certaines communes. Dans quelques temps nous n'aurons plus rien !"

Une évolution à laquelle tous ces élus refusent de résigner, d'où leur mobilisation massive ce lundi. Tous rappellent que chaque fermeture s'accompagne du départ de certaines familles, d'affaiblissement de la vie associative et parfois de fermetures de classes et d'écoles.

Xavier Guibert, Claude Peyronnet et Jean-François Perrin, maires de Magnac-Laval, Bellac et Blond, se battent contre la fermeture des services publics en milieu rural. © Radio France - Nathalie Col

Une autre voie est pourtant possible selon Jean-François Perrin, encore plus dans le contexte actuel. Le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche rappelle ainsi que la crise sanitaire et les confinements ont laissé entrevoir une nouvelle attractivité des territoires ruraux. Il demande donc de l'aide et exhorte l'Etat à joindre la parole aux actes. "Quand on nous dit qu'on peut travailler à distance, pourquoi eux (NDLR : les employés des servives publics) ne pourraient pas travailler à distance de leurs bureaux ? Ils feraient aussi bien leur boulot chez nous !" dit l'élu, qui vante la qualité de la vie à la campagne.