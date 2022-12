"Bientôt on aura la paix en Ukraine" : Noël synonyme d'espoir pour ces réfugiées à Nancy

Cette année, Sofia et sa maman, réfugiées ukrainiennes installées à Nancy, vivront deux Noël : celui du 25 décembre, et celui du 7 janvier, conformément au calendrier des chrétiens orthodoxes. "On fera les deux, parce qu'on ne peut pas laisser tomber nos traditions", explique la jeune étudiante à l'Université de Lorraine.

ⓘ Publicité

Sofia a déjà déjà passé le Réveillon du 24 décembre en Lorraine les années précédentes, à l'occasion d'échanges avec l'association Liouba Lorr'Ukraine. Mais cette fois-ci, la jeune fille restera "à la maison". "Je pense que chaque Ukrainien est très déprimé, parce que Noël, c'est la fête familiale et on est obligé d'être seul ici. Et c'est très triste quand tu sais que ta famille est restée là bas et tu peux rien faire. Tu ne peux pas y aller et elle ne peut pas venir ici."

Malgré tout, cette période de fête restera un symbole d'espoir pour Sofia : "bientôt, on va avoir la paix en Ukraine et on pourra célébrer la fête normalement", conclut-elle.