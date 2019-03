PHOTOS- Bientôt plus d'arbres et plus de places pour les piétons dans le centre de Marseille

Marseille, France

Les travaux se multiplient, un peu partout dans l'hypercentre de Marseille autour du Vieux Port. Les pelleteuses et autres marteaux-piqueurs sont en action toute la journée, surtout depuis début mars. C'est un immense chantier qui est lancé, celui de la "requalification des espaces publics en centre-ville", dans la continuité des aménagements déjà réalisés sur le Vieux Port, rue Saint-Ferreol ou encore rue Paradis ces dernières années.

60 millions d'euros : le coût de la 1ère phase de travaux

Ces travaux ont déjà débuté notamment cours Estienne d'Orves et cours Jean Ballard, sur le pôle Bir Hakeim, et dans les rues Pythéas et Beauvau. Dès le mois d'avril, les chantiers vont également démarrer rues Coutellerie, Grand Rue et rue Méry, ainsi qu'autour de l'Opéra, place Charles-de-Gaulle ou encore sur la partie haute de la Canebière.

"Il faut savoir souffrir pour être beau. Il y a un vrai renouveau sur le centre ville ; ça va être végétalisé, semi-piétonnisé dans la continuité de ce qui a été fait rue Paradis. C'est une étape qui aurait dû être faite il y a bien longtemps. On commence à prendre les choses par le bon bout" Greg, patron du restaurant "Le Sweet"

En plus de la création de rues semi-piétonnes, 450 arbres seront bientôt plantés sur ce secteur.

La future rue Beauvau une fois les travaux terminés ; elle mène à l'Opéra de Marseille - Métropole Aix-Marseille Provence

"Plus d'arbres, plus de place pour les piétons (...) L'idée c'est vraiment de développer l'attractivité de ce centre ville. On nne peut pas avoir la 2e ville de France sans centre ville digne de ce nom" Martine Vassal, présidente de la Métropole et du Département 13.

La 1ere phase du projet coûte environ 60 millions d'euros, dont une bonne part supportée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (32 millions).

Les lignes de bus revues et corrigées

A partir du mois de juin, les terminus des lignes 41,57, 61 et 80 basculent définitivement sur le cours Jean Ballard par exemple.