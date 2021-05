Bientôt retraités, deux médecins de Pissos peinent à trouver leurs successeurs

Après 15 ans de bons et loyaux services, les docteurs Ghislaine de Smet et Jean-Michel Melis prennent leur retraite, laissant leur cabinet médical de Pissos vacant au mois d'août 2021. A ce jour, aucun candidat ne s'est manifesté pour prendre leur place. Ce manque d'intérêt, le maire Denis Saintorens, lui-même ancien médecin, a du mal à le comprendre. "C'est difficile de trouver des médecins. Je pense qu'actuellement, ils n'ont pas envie de s'installer en milieu rural. On n'a aucun mal à trouver des remplaçants mais sauter le pas et s'installer, ce n'est pas évident." Avec le départ du couple de généralistes, il ne resterait que deux praticiens à plein temps dans la maison médicale.

Je crois qu'il y a toujours une inquiétude des jeunes d'être trop éloignés des loisirs et des amis - Ghislaine de Smet

Si Pissos espère attirer un ou deux jeunes médecins, c'est un profil difficile à séduire, analyse la future retraitée Ghislaine de Smet. "Je crois qu'il y a toujours une inquiétude des jeunes d'être éloignés des loisirs et des amis. Il y a aussi le problème du couple : est-ce que le conjoint va trouver un travail dans les environs? Personnellement, j'estime que le métier change et qu'il est tout à fait possible de travailler à Pissos en habitant en périphérie bordelaise, par exemple" assure la médecin qui avant de s'installer à Pissos, a longtemps exercé en ville avec son mari Jean-Michel Melis.

Un cabinet "clé en main" pour un ou deux généralistes

Le cabinet des docteurs De Smet-Melis a des atouts incontestables : il est prêt à l'emploi, il est loin d'être isolé, avec deux autres généralistes qui travaillent dans cette structure qui fonctionne comme une maison de santé. On y trouve également plusieurs infirmiers libéraux, quatre kinésithérapeutes, un ostéopathe et une sage-femme. Tous deux à mi-temps, Ghislaine de Smet et Jean-Michel Melis prennent en charge une centaine de patients par semaine. "C'est jouable pour un médecin seul mais aussi pour deux si on veut travailler un peu moins" assure Ghislaine de Smet. "Ici à la campagne, les patients sont très agréables, jamais personne ne nous fera un reproche si on est en retard ou si on a une urgence. On n'a jamais regretté d'être venus ici."

Ghislaine de Smet et Jean-Michel Melis espèrent trouver leur successeur avant leur retraite au mois d'août. Ils sont prêts à accompagner le ou les futurs médecins dans leur installation.