Bientôt trois gendarmeries supplémentaires dans l'Indre ?

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, confirmée chez nous, dans le Cher, en septembre 2022 : la création de 200 gendarmeries d'ici l'été. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invitait tous les candidats à déposer un dossier en mairie. Dans l'Indre, plusieurs communes se sont manifestées.

Villedieu-sur-Indre tient la corde

La première a avoir levé la main, c'est Villedieu-sur-Indre. "Nous avions une gendarmerie jusqu'au début des années 1970. Ce serait simplement un retour d'un service public de proximité" déroule Xavier Elbaz, le maire, qui s'est empressé de faire un dossier des plus complets : plan des locaux provisoires, proposition d'implantation des futurs locaux pérennes, lettre d'engagement de médecins assurant que les gendarmes et leur famille seraient accueillis prioritairement dans leur patientèle, places réservées en crèche, etc. "Nous avons voulu insister sur l'attractivité de notre territoire..." sourit le maire en feuilletant un exemplaire du fascicule remis à la préfecture. Depuis, il fait du lobbying : "J'ai appelé le ministère de l'Intérieur, je crois savoir que mon dossier a été jugé de qualité".

Ce qui sous-entend que l'étape de pré-sélection, assurée par la préfecture de l'Indre, a donc été passée pour Villedieu. Une information que ne détiennent pas les autres candidats.

Buzançais propose une brigade environnementale

Car Villedieu n'est évidemment pas la seule commune à s'être manifestée. Velles est également candidate. Le maire s'appuie sur sa position géographique, qu'il juge stratégique, entre Châteauroux, Argenton-sur-Creuse et Neuvy-Saint-Sépulchre. Cela réduirait le délai d'intervention des gendarmes qui, lorsqu'ils se déplacent, arrivent de Saint-Benoit-du-Sault ou de la Châtre, à une trentaine de kilomètres de là.

Montierchaume aussi voudrait diviser le temps d'intervention des gendarmes qui arrivent généralement d'Issoudun. La commune a déposé un dossier mais ignore si celui-ci a retenu l'attention du préfet.

Autre commune candidate : Buzançais. La ville possède déjà une gendarmerie mais propose d'accueillir une brigade mobile, axée sur la protection de l'environnement, et qui interviendrait en Brenne. "Nous proposons d'être le lieu d'hébergement, de support, de la future caserne mais les gendarmes rayonneraient sur tout le territoire du Parc naturel régional"

De son côté, Issoudun, qui n'est pas candidate, a demandé l'assurance qu'il s'agirait de création de brigades et non d'un redéploiement des effectifs déjà présents dans le département.

Trois nouvelles brigades de gendarmerie créées ?

Il y aurait donc au moins quatre communes candidates. La préfecture aurait proposé plusieurs dossiers au ministère de l'Intérieur qui pourrait rendre ses arbitrages début juin. Trois nouvelles brigades pourraient être crées dans l'Indre : deux fixes et une mobile, chacune comportant une dizaine de militaires. Les premières installations de gendarmes sont attendues pour l'été.

A l'heure actuel, on compte près de 380 gendarmes dans l'Indre, répartis sur trois compagnies - Issoudun, Le Blanc et La Châtre - et un escadron départemental de sécurité routière.