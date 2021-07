Bientôt un centre de vaccination mobile en Charente-Maritime

Pour tenter d'accélérer encore la vaccination, alors que les contaminations explosent en Charente-Maritime, un des cinq départements les plus touchés en ce moment, les pompiers du département vont mettre en place un centre de vaccination mobile. C'est la première fois depuis le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours activera ce centre de vaccination mobile à partir du 2 août, avec l’aide d’une équipe médicale. Entre 150 et 200 injections quotidiennes pourront être proposées, dans des communes éloignées des centres de vaccination déjà ouverts. Leur localisation sera bientôt communiqué. C'est le Conseil départemental qui l'a annoncé ce vendredi 23 juillet lors de la clôture de sa session d'été – c'est lui qui finance le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Les admissions à l'hôpital reprennent

Il faut dire que les chiffres sont chaque jour plus inquiétants en Charente-Maritime, où les contaminations explosent littéralement depuis deux semaines. Le taux d'incidence est désormais, ce vendredi 23 juillet, de 295 cas pour 100.000 habitants, annonce l'ARS de Charente-Maritime. Il n'avait jamais dépassé 200 lors des vagues épidémiques précédentes. Il était de 13, seulement, il y a deux semaines.

Et l'Agence régionale de Santé s'inquiète de voir les admissions aux urgences pour cause de Covid reprendre leur augmentation dans le département. Six malades sont en réanimations en Charente-Maritime ce vendredi, contre deux la veille.