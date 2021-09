Bientôt un chargeur universel pour smartphones et tablettes

La Commission européenne devrait dévoiler ce jeudi son projet de règlement pour imposer un chargeur de téléphone universel d'ici 2024. "Avoir un chargeur universel que l'on puisse acheter indépendamment de la marque du téléphone permettrait _d'économiser des ressources et de simplifier les choses_", a affirmé la commissaire Margrethe Vestager au micro de Franceinfo.

"Nous sommes dans la dernière ligne droite pour mettre la touche finale à ce projet. Je ne connais pas le calendrier précisément, mais croyez-moi, nous sommes dessus", a-t-elle ajouté.

La marque Apple opposée au chargeur universel

En janvier 2020, les eurodéputés avaient adopté une résolution non contraignante en faveur d'un chargeur universel pour les téléphones portables en Europe au nom des droits des consommateurs et de l'environnement. Ils avaient alors réclamé une législation européenne dans les six mois mais s'étaient heurtés à de grandes réticences de l'industrie, Apple en tête. La marque à la pomme, qui utilise sa propre technologie de charge, s'y est toujours opposé.

Limiter les déchets électroniques

"Ce type de norme, c'est le genre de chose que l'on peut et que l'on doit attendre de l'Europe, nous tous citoyens européens et usagers de ces différents équipements", a ajouté Mme Vestager lundi, insistant sur la quantité de chargeurs dépassés stockés par les ménages. La Commission européenne estime que les déchets liés aux anciens chargeurs de portables se montent à 51 000 tonnes par an.