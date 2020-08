Bientôt un clocher tout neuf au sommet de l'église de Lamalou-les-Bains

Des travaux spectaculaires sont en cours sur le parvis de l'église de Lamalou-les-Bains. Des artisans s'activent pour construire un clocher de 15 mètres de hauteur. Un investissement de plus de 220.000 euros financé par la commune

L'église Saint Pierre-Saint-Paul, de Lamalou-les-bains, va enfin avoir un clocher. Depuis 2015, cet édifice religieux en était dépourvu. L'ancien ouvrage, composé de ciment et de métal, était devenu trop dangereux.

Le clocher, se désagrégeait avec le temps. L'ancienne municipalité avait alors décidé de le détruire afin d'éviter que des morceaux ne tombent sur les fidèles.

Guillaume Dalèry, maire de la station thermale depuis 2017, a décidé redonner toute sa splendeur à cette église, propriété de la commune. Un ouvrage de 15 mètres de hauteur est construit depuis début juillet 2020 sur le parvis de l'église.

Une église de 350 places assisses d'un style néogothique

Les travaux, très spectaculaires ne passent pas inaperçus. De nombreux curistes et vacanciers viennent quotidiennement observer l'avancée de ce chantier, dont le coût s’élève à plus 223.000 euros (financé par la mairie à hauteur de 80 % et 20% par la Région d'Occitanie).

Trois équipes se relaient depuis un mois pour assembler les énormes pièces en bois

Le chantier est à l'arrêt jusqu'au 23 août en raison des vacances. Les travaux devraient être terminés pour le 15 septembre. Il est prévu d'élever, ce jour-là, le clocher au sommet de l'église. Une grue de 70 m sera utilisée pour hisser ces 10 tonnes de matériaux jusqu'à son emplacement.

Des travaux confiés à l'entreprise héraultaise ''Bois et Couverture''

Cette église de style néogothique, construite à la fin du 19e siècle a été détruite en 1930 par un incendie provoqué par un court-circuit. Ironie de l'histoire, seul le clocher en béton et acier a été épargné et conservé suite à sa reconstruction en 1933, avant qu'il ne soit finalement démonté en décembre 2015, car trop dangereux.