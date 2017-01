Bientôt un commissariat digne de ce nom pour Bourgoin-Jallieu

En octobre prochain, le chantier d'un nouveau commissariat va débuter à Bourgoin-Jallieu. Le projet d'architecte lauréat du concours a été présenté, ce vendredi 6 janvier, en présence du préfet de l'Isère.

C’est un bâtiment de forme triangulaire aux lignes résolument contemporaines, qui s'élèvera fin 2018 sur deux niveaux à l'emplacement d'un parking public qui accueille aussi la fête foraine annuelle, juste en face de l'actuel commissariat, de l’autre côté de l’avenue Henri Barbusse.

Laurence Bionaz, architecte associée du cabinet Frédéric Rill, évoque une construction qui tiendra beaucoup compte du site, de forme triangulaire : « il a été conçu un peu comme une sculpture. Il vient entourer la cour de service, et il offre sur tous ses côtés des façades traitées graphiquement, avec quelque chose de très contemporain, de très doux en même temps, de simple et de rigoureux ». La construction répondra aux normes de haute qualité environnementale, son toit sera végétalisé et des panneaux photovoltaïques produiront même de l'électricité. A l'intérieur, évidemment, on trouvera tout ce qu'il faut à la police, bureaux des enquêteurs, cellules de garde-à-vue, salles de réunion etc. Sans oublier à l'extérieur une cour d'honneur et un parking dédié aux véhicules de service.

Les policiers ont hâte de déménager

Les policiers sont actuellement logés dans une vieille maison bourgeoise du début du XXe siècle, louée par la ville. Un lieu devenu vétuste et exigu dont il n'a fallu que quelques minutes au préfet Lionel Beffre, pour faire le tour. Le commandant Christophe Fayolle, patron du commissariat, a hâte de quitter ces locaux. « La dégradation du bâtiment, l’usage beaucoup plus intensif, font qu’il n’est plus du tout adapté au fonctionnement moderne d’un commissariat ». Il se réjouit des conditions de travail améliorées que le nouveau bâtiment apportera.

L'actuel commissariat, au charme désuet, mais pas du tout fonctionnel © Radio France - Jacky Page

Les effectifs du commissariat de Bourgoin-Jallieu augmentent. Sept fonctionnaires viendront en mars prochain renforcer les 70 policiers déjà présents. Les travaux du nouveau bâtiment seront lancés en octobre 2017 pour une livraison prévue en novembre 2018. Il en coûtera 5 millions d'euros.