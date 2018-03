Le patron du restaurant "Les Brizeaux" à Niort va installer un frigo solidaire. Une initiative qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mise en service mi-avril.

Niort, France

Jeter des invendus, _"ça fait mal au coeur"_, lance Mickaël Hardouin-Duparc. Alors quand le patron du restaurant "Les Brizeaux", à Niort, a entendu parlé du concept de frigo solidaire il s'est dit "bingo !". Désormais, s'il y a des produits en trop "ça ne sera pas trop grave car ça sera utilisé intelligemment derrière". Ce frigo solidiaire doit être inauguré le 18 avril. Quatre sont en fonctionnement pour l'instant en France, deux à Paris, un à Lille et un à Grenoble. Plusieurs autres sont en projet.

"Au moins c'est de la nourriture qui n'ira pas à la poubelle"

Et Mickaël Hardouin-Duparc espère qu'il ne sera pas le seul à remplir ce frigo. Le principe c'est que tout le monde peut participer pour déposer des produits. Exemple : "si vous partez en vacances et que vous avez des yaourts qui seront périmés à votre retour, plutôt que de les jeter, vous les déposez dans le frigo", explique le chef d'entreprise niortais de 31 ans.

Lutter contre le gaspillage et venir en aide aux plus démunis

Une manière de lutter contre le gaspillage alimentaire et venir en aide ceux qui en ont besoin. C'est important pour ce patron de restaurant : "je connais des familles qui a la fin du mois boivent deux verres de sirop à la grenadine le midi et deux le soir histoire d'avoir un peu de sucre dans l'estomac et qui ne mangent pas les quatre ou cinq derniers jours du mois. Je trouvais ça dommage de ne rien faire alors que j'ai la possibilité de faire quelque chose".

Le frigo sera sorti le matin dehors devant le restaurant et rentré une fois le service et le ménage terminés. Attention tous les produits ne sont pas autorisés. Pas de produits entamés, il faudra éviter la viande et le poisson. Mickaël Hardouin-Duparc sera chargé de surveiller le bon fonctionnement. Un frigo solidaire à l'essai pendant trois mois.