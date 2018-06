C'est une promesse faite par le maire d'Orléans Olivier Carré en juin 2015 : ériger un monument en hommage au ministre et député Jean Zay, assassiné par la milice du régime de Vichy en 1944. Les contours du projet semblent aujourd'hui se dessiner.

Et trois ans après ?

Auparavant, c'est le grand cimetière d'Orléans qui servait de lieu de mémoire. Mais depuis l'entrée au Panthéon de Jean Zay en mai 2015, le lieu est caduc. Et trois ans après l'annonce d'Olivier Carré, le monument n'a toujours pas vu le jour.

Selon Pierre-Louis Emery, le président du Cercle Jean-Zay, une association qui porte conjointement le projet avec la municipalité, il y a quelques difficultés : "C'est quelque chose qui est compliqué sur le plan financier et organisationnel. Je ne mets pas du tout en doute la volonté d'Olivier Carré, mais depuis quelques mois c'est un petit peu en panne."

Le monument construit dans le quartier des Carmes ?

Pour autant, Pierre-Louis Emery ne perd pas espoir et les contours du monument semblent peu à peu se dessiner : "Je pense que le projet aboutira. C'est un projet qui devrait inscrire la mémoire de Jean Zay dans la ville. Sans doute dans le quartier de l'ancien hôpital, où il a vécu et où son père avait le siège et l'imprimerie du journal Le Progrès du Loiret."

Quant à la nature de ce monument, plusieurs pistes ont été explorées : une stèle, une statue, une sculpture... À en croire Pierre-Louis Emery, ce serait en fait totalement différent : "Ce sera peut-être un espace aménagé et mémoriel. Je ne peux pas en dire plus."

Un calendrier encore flou

Enfin, sur le calendrier, là encore rien de très précis : "Le plus tôt sera le mieux. Si c'était possible pour 2019, ce serait formidable" confie tout de même le président du Cercle Jean Zay.