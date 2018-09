Châteauroux, France

Le projet n'en est qu'à ses débuts mais le lieu a déjà été choisi : le musée ouvrira dans le quartier Balsan, dans le bâtiment Mendès-France, au-dessus du restaurant universitaire. Il sera baptisé "Centre d'histoire et de mémoire de la Résistance et de la Déportation dans l'Indre". Bien plus qu'un musée, l'Anacr de l'Indre, l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance qui porte le projet, veut en faire un lieu de mémoire, vivant et interactif, destiné notamment au public scolaire.

Que pourra-t-on trouver dans ce musée ?

Vous pourrez y trouver des lettres, des photos, différents objets comme des cartes d'identité de maquisards, ou des enregistrements audio évoquant la Résistance. Un autre objet fort et symbolique sera exposé dans les vitrines du Musée : un drapeau nazi récupéré par des Résistants et utilisé comme nappe, avec des tâches de vin.

Un drapeau nazi avec des tâches de vin Copier

L'idée est de rendre ce lieu attractif pour les jeunes générations. "On mettra des tablettes pour que chaque visiteur puisse dialoguer" explique Michel Fouassier membre du comité directeur de l'Anacr 36, chargé du projet. L'association envisage aussi de mettre en scène plusieurs reconstitutions historiques, comme ce récit sanglant entre SS et Résistants dans la cuisine d'une maison à Argenton-sur-Creuse.

Des soldats SS frappent à leur porte, rentrent dans la cuisine et.... Copier

En plus de l'exposition permanente, l'Anacr compte également mettre à disposition des tablettes et du contenu interactif. © Radio France - Jonathan Landais

L'association dispose déjà de nombreux témoignages. "On a des tas de témoignages de Résistants, dont celui de Yolande Rapoport, qui était une collégienne-lycéenne de La Châtre pendant la guerre et qui a rejoint la Résistance". Qui savait aussi que l'inventeur des messages personnels de la BBC était passé par Châteauroux ? L'Anacr envisage de diffuser les messages audios dans un vieux poste de radio.

L'inventeur des messages personnels de la BBC était passé par Châteauroux. Copier

15.000 maquisards dans l'Indre

Ce centre serait le 18e musée de la Résistance en France, le deuxième en Berry après celui de Bourges. L'Anacr a déjà trouvé sa thématique : les réseaux de la Résistance. "Le département de l'Indre a joué un rôle national dans le fonctionnement des réseaux gaullistes, anglais (...) à partir de 1941 jusqu'en 1944, il y a eu énormément d'opérations aériennes de parachutages, d'atterrissages de petits avions qui redémarraient avec des agents ou qui en amenaient, c'est un département qui se singularise dans toute la France", détaille Jean-Louis Laubry, enseignant en Histoire à l'Université d'Orléans.

"Il y a eu énormément d'opérations aériennes dans l'Indre" Copier

Lorsque l'Indre a été libéré à la mi-septembre 1944, le département comptait 15.000 maquisards alors qu'il n'y en avait que 7.000 dans le Cher. En rejoignant le réseau national et ses 17 musées de la Résistance animé par le Musée de Champigny-sur-Marne, le centre de mémoire de Châteauroux pourra aussi bénéficier de nombreux prêt d'objets et d'archives qui circulent dans toute la France.

Jean-Louis Laubry, enseignant en Histoire à l'Université d'Orléans (gauche) et Michel Fouassier, membre du comité directeur de l'Anacr 36 (droite) © Radio France - Jonathan Landais

L'Anacr 36 compte près de 500 membres dont 40 Indriens ayant participé à la Résistance. Pour faire vivre le lieu, l'Anacr va créer l'association des Amis du Centre d'histoire et de mémoire de la Résistance et de la Déportation. Dans le quartier Balsan, ce centre sera lui-même situé dans un lieu de mémoire : l'ancienne caserne Bordessoule de la fin XIXème siècle. Le musée sera aménagé dans les anciens dortoirs de la caserne.