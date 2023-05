Bientôt un musée Gandur à Caen ?

Six villes sont en compétition pour accueillir le futur musée Gandur du nom du milliardaire suisse décidé à construire aujourd'hui son propre musée pour y exposer son impressionnante et très rare collection d'œuvres d'art. Des dizaines de milliers de pièces antiques et modernes, tableaux, sculptures, mobiliers qui pourraient être exposées à Caen. La ville de Guillaume Le Conquérant tient la corde !

Des liens déjà noués entre la ville de Caen et la fondation Gandur

La première collaboration remonte à 2021 : le mémorial de Caen et la fondation Gandur mettent sur pied une exposition commune baptisée "la libération de la peinture". Soixante-dix pièces consacrées à la peinture abstraite d'après-guerre. L'art et l'histoire se croise, le public est au rendez-vous et encourage à une nouvelle collaboration . Celle-ci sera visible en juin prochain et mettra cette fois-ci le pop art a l'honneur : 69 œuvres de 26 artistes piochées dans l'extraordinaire collection de Jean-Claude Gandur.

Une collection unique au monde

Passionné d'art, Jean-Claude Gandur construit sa collection depuis des décennies, une collection partagée "entre égyptologie, mobilier du 17ème siècle et peinture contemporaine" qui s'avère être l'une des plus importantes au monde. Le suisse est un amoureux de l'art, "pas un collectionneur qui achète pour faire chic" dit de lui Stéphane Grimaldi devenu proche du milliardaire. L'ancien directeur du Mémorial de Caen ardent défenseur d'un musée Gandur à Caen, voisin du mémorial où un terrain est justement libre et qui imagine déjà la création "un pôle culturel unique en Europe".

Alors on croise les doigts, et on travaille ... beaucoup beaucoup souffle dans un sourire Stéphane Grimaldi qui doit revoir Jean Claude Gandur à la fin du mois de mai.

Le nom de la ville retenue pour accueillir le musée Gandur devrait être dévoilée à la fin de l'été, début du mois de septembre.