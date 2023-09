Bientôt un nouveau cimetière à Hérouville Saint-Clair

L'actuel cimetière, ouvert il y a une trentaine d'années et qui s'étend sur un hectare et demi ne va bientôt plus suffire comme le confirme Laurent Mata, premier adjoint au maire : "notre cimetière actuel arrive à saturation et il fallait organiser la construction d'un nouveau cimetière. On y pense déjà depuis des années, la ville d'Hérouville-Saint-Clair avait travaillé à cela il y a déjà cinq, six ans. La règle, c'est justement d'avoir une vision à cinq ans, mais d'après nos projections, nous n'avons plus que deux ans environ devant nous." En effet, 90 décès interviennent en moyenne chaque année dans la ville dont 70 nécessitent une nouvelle concession.

Le futur cimetière sera aménagé en plusieurs étapes. © Radio France - Philippe Thomas

Une projection à quarante ans

La difficulté a été de trouver un terrain suffisamment grand à Hérouville. Ca a été chose faite, lorsque Caen la Mer a acheté une surface agricole, revendue ensuite à la ville. Un terrain en pente qui va être aménagé en 3 plateaux : les deux premiers vont être terrassés puis progressivement aménagés. Un local technique, des toilettes et des points d'eau vont aussi être construits. A l'été 2024, près de 1500 places seront disponibles, 710 pour les inhumations traditionnelles et 785 dans un colombarium. Suffisamment pour répondre aux besoins de la ville d'ici 2040. Une autre partie du terrain sera aménagée ultérieurement et permettra de faire face jusqu'en 2060, au moins.

L'aménagement du lieu sera soigné promet Laurent Mata : "ce sera un cimetière très arboré, comme notre cimetière actuel. On a travaillé avec les bureaux d'études pour qu'on ait un cimetière qui soit le plus arboré possible, donnant ce sentiment de sérénité et avec un impact environnemental le plus réduit possible. On a vraiment cet effort dans notre nouveau cimetière parce que les gens aussi sont en attente de ce genre de choses, y compris dans un cimetière."

La ville a investi 2 millions d'euros dans ce nouveau cimetière.