Le Mans, France

C'est un vieux projet que déterre Jean Claude Boulard " Il date d'au moins, pffff, 10 ans. C'est un terrain situé derrière la maison de l'eau, à gauche de la passerelle qui enjambe l'Huisne. Un terrain propriété de la ville, inaccessible et qui est même un peu dangereux. Il y a des trous, il y a des buttes" explique le maire du Mans et président de l'agglo. "A l'époque, on avait mis le dossier de côté contenu de son coût." Mais le projet de création d'une zone commerciale à Béner relance l'intérêt du maire pour ce plan d'eau. "Dans les études menées pour la construction de la zone Béner se pose la question d'une réserve d'eau". L'agence régionale de santé (ARS) recommande en effet la création d'une réserve d'eau pour assurer l'autonomie du Mans en eau potable en cas de pollution de l'Huisne qui passe en contrebas de la future zone commerciale. Du coup, Jean Claude Boulard espère faire d'une pierre, deux coups " Les premières recommandations de l'ARS faisaient état d'une réserve d'eau de 6 hectares. Sa superficie a finalement été ramenée à 3 hectares". Ce qui, selon Jean Claude Boulard, serait moins onéreux " C'est acceptable. Ce plan d'eau nous permettrait de doubler l'autonomie d'eau potable de l'agglo en passant de 2 à 4 jours. Et puis créer un plan d'eau près de la maison de l'eau et de l'Arche de la Nature, c'est cohérent. C'est un atout touristique de plus.

Créer un nouveau plan d'eau à l'Arche de la Nature, Jean Claude Boulard n'y voit que des avantages Copier

Pour Jean Claude Boulard, la création de cette réserve d'eau permettrait de doubler l'autonomie en eau potable de l'agglo © Radio France - yann lastennet

Le coût du projet sera présenté ce jeudi après-midi aux élus de Le Mans Métropole lors du conseil communautaire. S'il est adopté, Jean Claude Boulard n'exclut pas de lancer un appel d'offre pour voir comment pourrait être valorisé ce site d'un point de vue touristique