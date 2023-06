Bientôt un parc pensé par les habitants des Vergnes et financé par le budget participatif de Clermont-Ferrand

Ravzanur, Soumia et Hassna ont imaginé ce parc avec les habitants du quartier des Vergnes à Clermont-Ferrand

C'est un grand parc arboré d'un hectare, avec jeux pour enfants, barbecues, tables de pique-nique qui va voir le jour dans un peu plus d'un an dans le quartier des Vergnes à Clermont Ferrand. Un parc qui va prendre la place du terrain abandonné qui se trouve aujourd'hui au bout du terminus de la ligne de tramway.

Un projet porté par Hassna, Somia et Ravzanur, trois jeunes habitantes des Vergnes et Ilyass, leur éducateur à la maison de quartier. Conscients qu'il leur manquait un lieu de convivialité pour toutes les générations, ils ont fait cette proposition dans le cadre du budget participatif de Clermont-Ferrand. Durant trois ans les jeunes femmes ont sondé les habitants puis travaillé pour définir l'aménagement le plus adapté à leurs attentes. Un parc financé à hauteur de 293 000 euros par la Ville.

Le futur parc des Vergnes, à Clermont-Ferrand couvrira un hectare. - Ville de Clermont-Ferrand

Le projet offre aussi à la ville de Clermont-Ferrand l'opportunité d'une première réalisation concrète, alors que le renouvellement urbain de tout le quartier des Vergnes est en cours, entre les destructions/rénovations de logement, l'extension du stade, divers aménagements pour relier les quartiers Nord... le tout à l'horizon 2030.