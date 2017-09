Bientôt un parc photovoltaïque à la place de l'ancienne décharge de Sainte-Cécile les Vignes ?

La mairie de Sainte-Cécile les Vignes envisage d'implanter 4.000 mètres carrés de panneaux solaires sur l'ancienne décharge. L'énergie produite serait transférée vers le réseau électrique.

Des panneaux solaires à la place de l'ancienne décharge : la mairie de Sainte-Cécile les Vignes veut reconvertir les lieux, restés longtemps à l'abandon.

Le "trou"

Le site, surnommé "le trou", servait dans les années 50 à brûler des déchets en tout genre. Les habitants y jetaient tout et n'importe quoi, sans contrôle : verre, gravats, encombrants...

Dans les années 2.000, la municipalité décide de reboucher ""le trou", de le niveler... et invite les enfants des écoles à y planter des arbres.

4.000 m2 de panneaux solaires

Aujourd'hui, la mairie souhaite aller plus loin, et implanter sur le site 4.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. L'électricité produite sera revendue à EDF et renvoyée vers le réseau.

L'idée, c'est de rentabiliser un lieu éloignés des regards et de produire de l'énergie, ce qui est utile à tous (Vincent Faure, premier adjoint)

Vincent Faure, premier adjoint à la mairie de Sainte-Cécile les Vignes

Une enquête publique a été ouverte. Elle sera clôturée dans deux semaines. D'ici là, tous les habitants de Sainte-Cécile sont appelés à se prononcer sur ce projet.

