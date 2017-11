Bientôt un permis pour utiliser une tronçonneuse ?

A partir du 5 décembre 2017, un décret va entrer en vigueur incitant fortement les professionnels de la forêt à passer une formation pour apprendre à utiliser correctement une tronçonneuse.

Va-t-il bientôt falloir un permis pour utiliser une tronçonneuse ? Cela existe déjà en Italie, au Luxembourg ou en Belgique. Dans un mois, le 5 décembre un décret daté de décembre 2016 va entrer en vigueur. Inspiré du droit européen, il incite fortement les travailleurs forestiers à passer une formation pour bien utiliser leur tronçonneuse. Dans le futur, ce permis pourrait être élargi aux particuliers.

Une journée de formation à 250 euros

Pour le moment, rien n'est obligatoire pour personne, mais les professionnels ne sont pas dupes. L'idée est d'harmoniser le droit du travail et de permettre la circulation des travailleurs européens. Le texte vise les élagueurs professionnels, qu'ils soient à leur compte ou employés par des collectivités. La formation dure une journée et coûte de 230 à 250 euros pour le premier niveau. Il y en a quatre. En une journée l'idée est de revoir les règles de sécurité, l’équipement, le maniement de la tronçonneuse et son entretien. Pour la plupart des élagueurs, ce certificat ne sert à rien. Ils estiment qu'ils connaissent déjà ces règles enseignées lors de leur formation.

Bientôt imposée aux particuliers ?

En revanche, ce certificat pourrait être très utile aux travailleurs occasionnels de la forêt comme les militaires, les agents de la SNCF ou des routes. Utile aussi aux particuliers. Il ne serait d'ailleurs pas impossible que dans les prochaines années, ce permis tronçonneuse devienne obligatoire pour tout le monde. En Nouvelle-Aquitaine, deux établissements dispensent ces formations : le centre de formation forestière de Bazas en Gironde et de Meymac en Corrèze.