Bientôt un Social Bar à Dijon, un bar où l'on ne se sent jamais tout seul !

C'est un bar d'un genre nouveau où l'on vient avant tout pour rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas avant de pousser la porte de l'établissement. Un bar qui se veut un "laboratoire de convivialités et de solidarités" selon ses fondateurs et qui devrait ouvrir à Dijon, mi-octobre.

Il y a aura bientôt un Social Bar à Dijon ! Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça existe à Paris où le premier établissement a ouvert en 2016. Depuis le concept s'exporte, à Strasbourg depuis l'an passé et dans la cité des Ducs à partir de mi octobre tout près de la rue du Bourg en plein centre-ville.

En quoi c'est différent d'un bar classique ?

Mais au juste c'est quoi un Social Bar ? "De l'extérieur c'est un bar comme un autre, où l'on peut boire un verre et manger un bout mais l'idée c'est qu'ici on peut venir seul car le but c'est justement de rencontrer des gens qu'on ne connait pas grâce à de petits jeux pour briser la glace", explique Eloïse Dubuet, la future gérante du Social Bar à Dijon. Tout est mis en place pour faire que les personnes se parlent se rencontrent grâce à la présence "d'hôtes de convivialité", poursuit la trentenaire, "ils vont vous proposer de petits jeux, ça permet d'enclencher une discussion avec des inconnus et ce sera comme ça toute la soirée avec de petits défis à relever et qui permettent d'échanger sur des sujets divers et variés."

Un bar qui défend aussi les valeurs de l'ESS

Une entreprise engagée dans l'Économie Sociale et Solidaire, d'ailleurs le Social Bar à Paris a reçu le Trophée de l'ESS remis par la Ville de Paris en 2017. C'est d'ailleurs dans la capitale que l'ingénieure bourguignonne a découvert le Social Bar. La trentenaire, en a rapidement fait son QG, forte d'un constat, "dans les grandes villes il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls et qui ont du mal à rencontrer de nouvelles personnes." Elle est très vite séduite par cette idée de "laboratoire de convivialité" mais aussi par l'esprit de solidarité inscrits dans les statuts de l'établissement, "ce qui fait notre spécificité c'est qu'on va reverser 15% de nos bénéfices à une association locale à Dijon."

Un financement participatif pour devenir co-patrons du bar à Dijon

Éloïse Dubuet, sera à la fois salariée de la structure mère créée à Paris et gérante des lieux. Et comme pour le bar de la capitale, un financement participatif sera bientôt proposé, "à la rentrée de septembre toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront devenir co-patrons, en achetant une action du bar " explique la jeune femme." L'idée c'est de permettre aux clients du Social Bar de donner leur avis lors des assemblées générales ou par exemple de choisir l'association à qui le bar va reverser les bénéfices. "C'est une envie d'avoir un bar participatif et d'avoir une petite communauté de personnes qui vont parler du bar et pouvoir dire c'est un peu mon bar à moi aussi !"

Avec celui de Paris, le Social Bar existe aussi à Saint-Ouen et Strasbourg et donc bientôt aussi à Dijon.

