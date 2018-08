Les bénévoles du club de football de Velaine-en-Haye s'activent pour la venue de Michel Platini et d'autres personnalités du Variété Club de France le 23 septembre. Ce sera à l'occasion d'un week-end en hommage à Aldo Platini, père de l'ancien joueur de l'AS Nancy Lorraine.

Didier Bowman, Philippe Louis et Arnaud Demoulin, président, responsable logistique et vice-président de l'ASVH devant le futur stade Aldo Platini

Velaine-en-Haye, France

Ils préparent l'événement depuis huit mois et une nouvelle réunion s'est tenue ce mercredi 29 août. Les bénévoles du club de football de Velaine-en-Haye (ASVH), près de Nancy, s'apprêtent à recevoir le Variété Club de France le 23 septembre, à l'occasion d'un week-end hommage à Aldo Platini, père de Michel, ancien footballeur, ancien directeur sportif de l'AS Nancy Lorraine, décédé en décembre dernier. La famille Platini a vécu à Velaine.

"Le terrain de football de Velaine n'est pas homologué", explique Didier Bowman, président de l'ASVH, "notre volonté aujourd'hui, c'est de lui donner des dimensions officielles pour pouvoir faire jouer les plus grands du club. Même si le stade n'est pas aux normes, on a retrouvé des photos d'Aldo Platini venu couper le ruban. On s'est dit : il faut lui rendre hommage."

Ni Bruel, ni Deschamps

Dans le futur stade Aldo Platini le 23 septembre, une sélection de l'AS Velaine-en-Haye affrontera le Variété Club. Quelles stars ? Alain Giresse, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Bixente Lizarazu, Yannick Noah ? Une seule personnalité confirmée, Michel Platini et deux absents : Didier Deschamps et Patrick Bruel. "La liste officielle des joueurs sera fournie une à deux semaine(s) avant la rencontre. Je peux vous dire que j'insiste pour avoir deux ou trois noms. Il n'y a rien qui filtre !", sourit Arnaud Demoulin, vice-président du club. "Rien que la présence de Michel Platini nous contenterait s'il devait venir tout seul."

Une grande fête du football au profit de deux associations : Ela et Les Rêves de Lucie. Près de 400 places ont déjà été vendues. Les organisateurs attendent environ 2.500 spectateurs pour la soirée de gala (samedi 22 septembre) et le match du lendemain. Billets à réserver sur le site de l'ASVH.