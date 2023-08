Bientôt un train lent entre Paris et Rennes ?

SNCF Voyageurs envisage de proposer un ou deux allers-retours par jour entre Paris et Rennes.

Un train moins cher, avec des prix fixes mais bien plus lent que le TGV. C'est ce qu'envisage de proposer la SCNF d'ici fin 2024 entre Rennes et Paris avec des nouvelles liaisons en train lent : un ou deux allers-retours par jour qui partiraient de la gare de Bercy ou d'Austerlitz, au sud-est de Paris. Le 17 juillet, la SNCF a fait une demande d'exploitation de cette liaison auprès de l'Autorité de régulation des transports (ART).

ⓘ Publicité

Un trajet deux fois plus long

Le temps de parcours de ces trains lents devrait durer entre 3h50 et 4h20, contre 1h30 pour un trajet en TGV. Plus long en raison des arrêts fréquents : la ligne lente s'arrêterait à Pont de Rungis-Orly, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartes, Le Mans et Laval.

Photo en gare de Rennes © Radio France - Simon Cheneau

L'avantage, c'est que ces trains sont moins chers et avec des prix fixes qui s'étaleront de 10 à 30 euros (5 euros pour les enfants) avec des options pour les bagages et les vélos, sur le modèle des trains OuiGo. Les prix des TGV eux, fluctuent sans cesse, pouvant atteindre parfois jusqu'à 130 euros pour un train pris du jour au lendemain entre Paris et Rennes.