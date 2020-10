Bientôt une base d'aviron de niveau olympique à Beaucaire

Un projet de 7 millions d'euros pour transformer la base d'aviron de Beaucaire. Ce site est retenu pour être l'une des 33 bases arrières d'aviron lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il faut de nouveaux hangars à bateaux et de nouvelles salles de sport.

Tous à Beaucaire ne tarissent pas d'éloges sur le site d'implantation de cette base d'aviron dans le bras dormant du Rhône : "On a la chance d'avoir un bras qui est très peu tournant explique Cyril Renault, le directeur du site, 4 kilomètres en ligne droite. Les rameurs du club font régulièrement des 2, 3, 4 fois 4 kilomètres, c'est la continuité qui permet le travail de qualité." Si tous disent que cette base de Beaucaire est l'un des meilleurs sites de France, il n'en va pas de même des installations à terre.

Des installations terrestres à revoir

"Tous les hangars sont pleins... ça veut dire que si jamais une équipe étrangère arrive, on ne peut pas stocker ses bateaux explique Denis Fort, le président du club d'aviron. Or ce sont des bateaux de compétition, très chers et très fragiles. Ensuite, _les salles de sport sont trop justes_. On a une petite salle, on a une salle d'ergonomètres pour ramer, faire de la "récup", c'est vraiment aussi très étroit. D'ailleurs il est prévu dans le projet de transformation une salle pratiquement du double de ce qu'on a à l'heure actuelle".

Et pas beaucoup de temps pour cette remise à niveau

Construire de nouveaux hangars avec des espaces d'entretien, de nouvelles salles de sport, de nouveaux vestiaires tout en améliorant les parcours entre la berge du Rhône et la ville, les délais sont tendus pour réaliser ce projet de 7 millions d'euros mais c'est possible explique Julien Sanchez, le maire de Beaucaire : "Nous retenons cette semaine 3 architectes. D'ici la fin de l'année on retiendra l'architecte définitivement sélectionné et ensuite on enclenche les travaux qui doivent être terminés à l'été 2023".