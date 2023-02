Bientôt une cellule de crise pour les ex-salariés du laboratoire Tétra Médical à Annonay

Une réunion a eu lieu ce mardi à la mairie d'Annonay avec les services de l'Etat et des ex salariés du laboratoire Tétra Médical

C'est une nouvelle étape franchie pour les ex-salariés du laboratoire Tétra Médical qui accusent leur ancien employeur de les avoir exposés à l'oxyde d'éthylène , un gaz classé « cancérogène, mutagène et reprotoxique » . Ils ont désormais le soutien des pouvoirs publics. Une réunion a eu lieu ce mardi à la mairie d'Annonay en présence du préfet de l'Ardèche, du sous-préfet, mais aussi de l'ARS et de la médecine du travail. "Il y a une prise de conscience" lance Guy Rousset, de l'UL CGT d'Annonay, qui accompagne les ex-salariés dans leur combat.

L'alerte a d'abord été lancée auprès de la CGT par une ancienne ouvrière du laboratoire atteinte de cancers reconnus maladies professionnelles. Le syndicat a ensuite interpellé la municipalité à l'initiative de cette rencontre mardi à la mairie d'Annonay entre les services de l'Etat et des ex-salariés de Tétra Médical. "On a eu l'alerte d'un drame sanitaire potentiel autour de l'entreprise Tétra Médical" rappelle le maire Simon Plénet, "nous avons saisi le préfet qui a été très réactif et a permis une rencontre avec l'ensemble des services de l'Etat concernés." Et d'assurer : "des mesures vont être mises en place."

Une cellule de crise pour un soutien psychologique et un accompagnement médical

La réunion a duré trois heures. Ce qu'il en sort ? La mise en place prochaine - aucun calendrier n'a été fixé - d'une cellule de crise qui servira de lien entre les professionnels de santé et les ex-salariés. A terme, elle permettrait la création d'une convention avec l'hôpital d'Annonay pour leur prise en charge et leur suivi médical. "Il y a une volonté de mettre en place une cellule psychologique et d'avoir une porte d'entrée pour avoir un accompagnement médical. La médecine du travail sera cette porte d'entrée, en créant un lien avec la CPAM et les médecins traitants du territoire" détaille Simon Plénet. "Ils ne sont pas seuls." Le maire précise aussi qu'"il y a déjà une enquête administrative lancée par l'Etat."

"Tout ça va prendre du temps" admet Simon Plénet. Pour la CGT, il faut aller au plus vite. Guy Rousset, de l'UL CGT Annonay, évoque la détresse des anciens salariés, leurs appels et leurs questions. "On est syndicaliste, pas psychologue. Cette cellule de crise est la priorité." Il est également président de l'Aldeva Drôme Ardèche, l'association des victimes de l'amiante. "Après l'amiante, on avait dit : 'plus jamais ça'. Qu'a fait la médecine du travail ? Ces salariés ont été exposés pendant des années. Je pense qu'autour de la table, ils ont enfin compris que s'il y avait eu de la prévention, on n'en serait pas arrivé là" ajoute-t-il.

Le maire d'Annonay souhaite également une recherche pour savoir si le gaz toxique a pu avoir un impact sur l'environnement autour du laboratoire, "j'y tiens particulièrement" conclut-il.