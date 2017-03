Bientôt une dizaine de caméras dans la zone industrielle sud du Mans

La ZIS, la zone industrielle sud du Mans compte plus de 11.000 salariés et 300 entreprises. Le point sur l'activité avec Jean-Michel Batailler, président du club des entrepreneurs de la ZIS.

Emission spéciale ce jeudi sur France Bleu Maine sur la ZIS, la zone industrielle sud du Mans. Nous avons reçu à cette occasion Jean-Michel Batailler, le président du club des entrepreneurs de la ZIS. La zone compte actuellement plus de 11.000 salariés et 300 entreprises.

Le club de la ZIS compte actuellement 150 adhérents sur les 300 que comptent la zone. " Avec les différents entrepreneurs, nous organisons plusieurs petits déjeuner à thèmes", nous dit Jean-Michel Batailler, le président du club des entrepreneurs de la ZIS. "Les thèmes sont à chaque fois liés à l'actualité comme par exemple, les conséquences de la loi sur le réforme du code du travail, ou encore les évolutions au niveau de la médecine du travail.

La sécurité, l'une des priorités des chefs d'entreprises

"Comme toutes les zones d'activités, on a quelques actes de délinquance" poursuit Jean-Michel Batailler, le président du club des entrepreneurs de la ZIS, "et nous avons travaillé avec les services de la mairie et de la métropole. Il a été décidé d'installer des caméras de vidéo-surveillance en zone industrielle sud. Nous avons créé une commission qui travaille avec les coordinateurs de la ville. Actuellement, il n'y a pas de vidéo-surveillance sur le domaine public. Bien entendu, les entreprises sont dotées de système anti-intrusion voire de vidéo à l'intérieur des sites. Et d'ici la fin de l'année, il y aura une dizaine de caméras installées sur la ZIS afin de mieux appréhender les vols et les incivilités". De son côté, Christophe Counil, adjoint à la sécurité publique à la ville du Mans nous a confirmé l'installation de ces caméras. "Elles devraient être mises aux entrées et sorties de la zone afin de limiter les vols. Reste à déterminer maintenant qui va visionner les images et comment elles seront stockées" nous a déclaré l'élu.

L'attractivité de la zone

"L'association des entrepreneurs de la ZIS va fêter ses 25 ans cette année", souligne Jean-Michel Batailler, le président du club des entrepreneurs de la ZIS, "et c'est une zone qui a plus de 60 ans d'existence. Nous avons des entreprises leader qui tirent la zone vers le haut comme Claas, Renault, Yoplait, il y a aussi de nombreuses PME qui continuent à se développer; et malheureusement, il y a aussi des départs et des entreprises qui laissent des sites disponibles. Notre rôle, au niveau de l'association, c'est de rendre la zone la plus attractive possible. Nous avons d'ailleurs créé une commission qui travaille sur la propreté avec les services de la ville. Nous essayons de faire en sorte que la zone soit propre et quand des porteurs de projet visitent la zone, il faut qu'elle soit en bon état".

Le manque de transports en commun

Sur la zone, il y a seulement deux lignes de transports en commun (T3 tempo, et ligne 5), alors est-ce normal, ou pas, on a posé la question à Jean-Michel Batailler. "Alors, on a une commission de travail qui a beaucoup travaillé pour la mise en place du Tempo et on s'aperçoit que beaucoup salariés de la zone empruntent cette nouvelle ligne. Ensuite, c'est vrai que l'on souffre d'un manque de bus de la Sétram. On en discute avec eux pour améliorer la mobilité mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas de projet de nouvelle ligne".