Bientôt une écluse entièrement automatisée sur la rivière Mayenne

C'est un chantier spectaculaire qui va débuter ce lundi 7 janvier à Laval. Les services du Département vont faire des travaux sur l'écluse du quai Sadi Carnot, située entre le Vieux-Pont et le pont Aristide Briand. Les portes vont être changées et, surtout, l'écluse va être entièrement automatisée.

C'est une première dans notre département. L'une des 37 écluses que compte la rivière Mayenne va être automatisée. La raison, c'est qu'il y a de moins en moins d'éclusière. A terme, ce seront cinq écluses qui seront ainsi équipées : deux à Château-Gontier et trois à Laval. Celle du quai Sadi Carnot à Laval est donc la première.

Comment ça se passe pour le plaisancier ? Plus besoin de descendre de l'embarcation ni de tourner la manivelle. Non, lorsque le bateau arrivera sur l'écluse, le plaisancier trouvera une perche au-dessus de l'eau, une de chaque côté, 50 mètres avant l'écluse, et il suffira alors d'actionner la perche pour que l'éclusage démarre.

Les portes de l'écluse de Laval vont être changées. © Radio France - G.M

Alors, c'est vrai, il n'y aura plus ce contact humain avec les éclusières. Mais l'avantage, c'est que les bateaux pourront franchir ses écluses automatiques à toutes heures de la journée.

Ces travaux sur l'écluse de Laval auraient pu se dérouler juste après les dernières écourues mais avec les illuminations et les ballades du Vallis Guidonis, ce n'était pas l'idéal. Le chantier a donc été décalé de quelques semaines. L'objectif principal étant d'être prêt pour la reprise de la saison, prévue le 1er avril.

Pendant la réalisation du chantier, prévu pour durer deux mois maximum, le quai Sadi Carnot est interdit à la circulation. Des déviations sont mises en place.