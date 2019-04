Bientôt une école de cadres pour l'industrie hôtelière en Normandie

Caen, France

Les futurs cadres de l'hôtellerie seront bientôt formés en Normandie. La Région soutient l'implantation d'une école d'excellence pour former les managers de l'industrie hôtelière. Elle accueillera ses premiers étudiants en septembre 2021, à Caen, Rouen ou Le Havre. Le lieu de son implantation sera arrêté dans les prochaines semaines. Cette école délivrera un diplôme universitaire et un Bachelor de la très prestigieuse école hôtelière suisse de Lausanne qui est partenaire du projet. 140 étudiants seront accueillis par promotion. Le cursus durera 4 ans après le bac.

"Aujourd'hui, l'hôtellerie a un manque criant de tous ses métiers et spécifiquement de managers, explique Olivier Breuilly le président d'Hospitality management l'école - Normandie, association qui préfigure l'installation de ce futur établissement de formation. En France, il y a beaucoup d'écoles qui forment à Bac + 2 des techniciens du métier. Mais il manque cet échelon de directeurs qui peuvent aussi être une promotion pour les bons élèves mais aussi pour de très bons professeurs qui seraient limités dans l'enseignement en BTS."

Un diplôme en 4 ans

Les professeurs seront formées par l'école de Lausanne en septembre 2020, avant une rentrée des étudiants un an plus tard. "Le diplôme sera obtenu au bout de quatre ans, détaille Olivier Breuilly. Huit semestres dont deux de stage. Sur les six mois restant, il y aura un gros tiers de formation académique, un tiers de mise en situation avec la gestion au sein de l'école : d'un hôtel, un restaurant gastronomique et un bar qui sera adossé à une structure qui animera la vie étudiante. Pour le dernier tiers, les étudiants deviendront comme des consultants pour venir former les premières années et apporter leur recul sur leurs expériences dans le monde de l'entreprise."

A Caen, Le Havre ou Rouen ?

Reste à savoir où sera construite cette école des cadres de l'hôtellerie. Cela sera une ville universitaire : Caen, Le Havre ou Rouen. "Elles veulent toutes l'accueillir, pose Hervé Morin le président de la région Normandie. Il faut bâtir un modèle où l'université joue un rôle important. On a une équation qui n'est pas simplement financière. Le sujet n'est pas uniquement : quelle est la ville qui mettra le plus d'argent ? C'est plus que ça. Il faut imaginer un modèle de formation universitaire qui permet à cette implantation de bénéficier de tout l'environnement dont elle a besoin."

Le coût d'une telle école est évalué, par la Région, entre 25 et 30 millions d'euros. L'objectif est que l'Etat à travers le ministère de l'Enseignement supérieur (tutelle des universités) investisse massivement dans ce projet aux côtés des collectivités territoriales.