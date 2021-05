Bientôt une ferme urbaine dans le quartier de Planoise à Besançon?

Un projet de création d’une « ferme urbaine » dans le quartier de Planoise vient d’être retenu par l’ANRU, (Agence nationale de Rénovation Urbaine) et le ministère de l'Agriculture, avec 47 autres projets de « quartiers fertiles » dans toute la France, pour développer l’agriculture en milieu urbain. Grand Besançon Métropole souhaite profiter du processus de rénovation de Planoise pour y installer une ferme et des serres à la place d’immeubles qui seront démolis.

450 quartiers en difficulté en France sont en train d’être totalement repensés sous l’égide de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), dont celui de Planoise à Besançon. Le projet de rénovation urbaine y prévoit la démolition de près de 1200 logements à l’horizon 2029, ce qui laissera de la place. L’ambition de l’agglomération à terme est de faire de Planoise un écoquartier.

Une ferme et des serres sur 3 hectares dans le secteur des Epoisses

Dans le secteur des Epoisses, le Grand Besançon prévoit ainsi la création d'une ferme et de serres sur une surface de 3 hectares, laissée libre après la démolition de certains bâtiments. Le réseau de chauffage urbain qui existe déjà à Planoise sera utilisé pour chauffer les serres, qui produiraient des légumes à destination des habitants, avec l’espoir de développer une dynamique autour de l'agriculture locale et de l'alimentation durable.

Ce projet est donc retenu au niveau national par l’ANRU et le ministère de l'Agriculture, qui apportera un soutien technique et surtout une subvention, dont on ne connaît pas encore le montant. Les premières études pourraient être lancées l’an prochain, et la ferme urbaine de Planoise pourrait sortir de terre d’ici à 2025.