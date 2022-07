Bientôt une formation pour les métiers de l'hydrogène en Lorraine

L'hydrogène, une filière en plein développement. Plusieurs stations existent en Lorraine, ou sont en cours de construction. Mais il faut pouvoir disposer d'un personnel qualifié pour la maintenance de ces équipements.

C'est ainsi que l'AFPA Grand Est (agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) vient de signer un partenariat avec Engie, pour lancer des modules de formation.

"Il est important que notre personnel soit formé"

"Parce que dans un milieu de l'énergie en pleine mutation et avec le développement des énergies renouvelables, il est important que notre personnel soit formé et soit toujours au fait des nouvelles technologies. L'AFPA nous apporte donc ce complément, pour former et recruter " explique Jean-François Carpentier, délégué régional du groupe Engie dans le Grand Est.

Besoin de 10 000 personnes formées dans les dix ans

D'après une étude d'un cabinet extérieur, "d'ici une dizaine d'années, il y aura un besoin de 7 000 personnes formées, pour assurer les métiers de l'hydrogène sur la région Grand Est" selon le délégué régional d'Engie.

"Les profils sont des techniciens de construction, des chaudronniers, des tuyauteurs ayant des connaissances des risques et des spécificités de l'hydrogène, également des techniciens de maintenance."

Selon Engie, deux projets liés à l'hydrogène sont en cours. "Une station existante à Audun-le-Roman, qui alimente des véhicules. Et un projet à Pompey, près de Nancy, où nous allons créer une station avec des énergies renouvelables, d'où l'intérêt d'avoir des techniciens formés dès cette année et l'année prochaine, pour pouvoir exploiter et maintenir cette station."

Les formations qui débuteront en 2023 seront d'abord organisées sur les sites de l'AFPA Metz et Saint-Avold, pour d'abord former une dizaine de personnes.