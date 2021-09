À Caen, SOS médecin s'apprête à se mettre en grève

La grève pourrait commencer dans les prochains jours. SOS médecins s'attend à une lutte dure et illimitée.

24 heures de grèves sont prévues par SOS médecins au niveau national. La date devrait être communiquée dans les prochains jours. SOS médecins de Caen compte ensuite poursuivre sur une grève illimitée. Il n'y aura plus de visites la journée. Le service minimum sera quand même assuré les soirs et les week-ends, précise l'organisme.

Des difficultés à recruter de jeunes médecins

L'augmentation des visites à domicile et le manque de nouveaux médecins inquiètent SOS médecins. "On a du mal à trouver de jeunes médecins pour répondre à la demande et venir travailler avec nous", raconte Jean-Paul Karatchenzef, le président de SOS médecins Caen.

Ce dernier explique cela par les contraintes du métier, qui nécessitent des horaires de nuits et le week-end. Un emploi du temps compliqué auquel s'ajoute des visites peu valorisées financièrement par rapport aux médecins généralistes. Les jeunes médecins préfèrent donc se tourner vers des cabinets plus traditionnels.

Les médecins disent avoir tout tenté en contactant le ministère de la Santé, la CPAM et même le président de la République, sans succès selon eux.