Bientôt une hausse des tarifs dans les parkings de Pau

Se garer dans le centre-ville de Pau va bientôt coûter plus cher. La mairie a décidé d'augmenter les tarifs des stationnement dans les parkings, souterrains et de plein-air. A Verdun, Aragon, Bosquet, Halles-République, Clemenceau, et Beaumont, les prix augmentent, et pas de peu. Certains tarifs et abonnements passent du simple au double, et ce dès le 1er mars.

Pour tous les souterrains du centre-ville, l'abonnement augmente de dix euros par mois pour les abonnements. Pour Verdun, l'abonnement mensuel double, il passe de 20 à 40 euros. Mais les prix bondissent aussi pour les automobilistes de passage : place Clemenceau, il faudra débourser 2 euros au lieu de 1 euro 60. A Verdun la demi-journée passe de 1 euro à 1 euro 50. Pour tous les autres parkings, les tarifs passent de 1 euro 60 à 1 euro 80.

Des hausses de prix qui inquiètent les automobilistes, qui commencent à être fatigués du mille-feuilles des augmentations, après l'explosion des tarifs de l'énergie et du carburant. Mais les commerçants aussi sont inquiets de voir le centre-ville se vider à cause de ces tarifs qui augmentent. Ils craignent de perdre leurs clients au profit de grands centres commerciaux en périphérie.

Après les gilets jaunes, les confinements, et les manifestations des anti pass sanitaire et vaccinal, les commerçants ont l'impression que le sort s'acharne avec ces hausses. "Déjà que l'année dernière c'était calme, là c'est de plus en plus calme" témoigne un commerçant du centre-ville avant d'ajouter : "beaucoup disent que c'est compliqué pour circuler, pour se garer, donc la plupart ne vient pas en centre-ville, ils préfèrent aller dans les centre-commerciaux". Surtout pour les clients qui viennent passer seulement la journée à Pau s'alarment certains professionnels. "Augmenter les parkings n'est pas une solution pour redynamiser le centre-ville" conclut une commerçante.

D'autres reconnaissent qu'avoir moins de voiture en centre-ville peut aider au dynamisme, avec des rues plus piétonnes et plus calmes et propices au shopping. Mais certains aimeraient un coup de pouce, rien que pour les aider eux-mêmes à assurer les hausses des tarifs : "j'ai un abonnement au parking souterrain" témoigne un commerçant qui va devoir payer 10 euros de plus par mois pour se garer, "avec mon épouse ca fait deux parkings et un total de 140 euros par mois. S'ils augmentent ces tarifs là, déjà que le carburant augmente aussi, donc tout ne fait qu'augmenter et pour l'instant on ne voit pas le bout du tunnel".