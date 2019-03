Bientôt une nouvelle patinoire olympique, à Dunkerque

Située entre le port et la ville, la nouvelle patinoire de Dunkerque va remplacer l’ancienne piste de glace, qui affiche ses 50 ans. Découverte, en avant-première, avec les hockeyeurs et patineurs.

Dunkerque, France

Les premiers coups de patins sont prévus en juin, mais déjà la patinoire se dévoile avec ses aménagements adaptés, raconte l’architecte de l’agglomération. Laurent Thirionet est le chef de projet sur cet investissement de 20 millions d’euros : "Il y aura une vraie salle de musculation, une cafétéria digne de ce nom ; ils auront à disposition des supers vestiaires."

On a essayé d'optimiser l'espace, de ne pas créer de la surface inutile, car les mètres carrés en plus, il faut les payer en construction et en exploitation du bâtiment.

La patinoire, qui gardera le nom de Michel Raffoux, est recouverte d'une maille métallique qui lui donne un style industriel. © Radio France - Matthieu Darriet

Le bâtiment de forme rectangulaire est recouvert d’une maille métallique de style industriel. Elle se dresse juste à côté de la Halle aux sucres, sur d’anciens terre-pleins portuaires, explique Patrice Vergriete, le Président de l’agglomération : " l'ambiance urbaine d'une patinoire, c'est finalement un grand entrepôt . Et on se souvient de ce qu'était le môle 1, auparavant, un ensemble d'entrepôts portuaires."

La patinoire a trouvé assez facilement sa place dans cette ambiance portuaire un peu particulière.

Hockeyeurs et patineurs sont ravis

Le lieu montrera sa pertinence avec l'arrivée des premiers spectateurs, car pour ce qui est de la construction, les utilisateurs sont déjà ravis. Clément Thomas joue dans l’équipe première de hockey, une équipe qui vise l’élite. Il avait 5 ans quand il a commencé sur la glace dans la patinoire actuelle : "Moi ça fait une trentaine d'année que je suis dans cette vielle patinoire Michel Raffoux qui est un peu vétuste. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouvel outil."

On aura une belle patinoire, on pourra bien s'en servir et on aura des douches chaudes, le soir !

Dans cette nouvelle patinoire, il y a deux pistes de glace, une pour les loisirs, et une olympique, pour les sports de haut niveau. Ce qui va changer la vie du club de patinage et de sa section sports-études, raconte Jacqueline Doutrelant, la présidente du club : "Les jeunes s'entraînent le matin, puis ils partent à l'école, il reviennent le midi et il s'entraînent le soir. On espère donc avoir plus d'heures de glace. Ce n'est pas comme à l'étranger avec école le matin et sports l'après-midi. On le voit dans les grosses compétitions, ils sont avantagés parce qu'ils patinent la moitié de la journée."

La nouvelle patinoire abrite deux pistes de glace, une olympique, pour le haut-niveau, et une autre pour le grand public, avec vue sur la Halle aux sucres. © Radio France - Matthieu Darriet

Cette nouvelle patinoire sera donc plus confortable pour les clubs, mais aussi pour les spectateurs du patinage ou du hockey, assure Laurent Thirionet : "Dans certaines patinoires, les tribunes sont chauffées. Ici , nous avons fait le choix de faire en sorte qu'on ait un air tellement sec que la sensation de froid disparaîtra. On aura la même sensation qu'on peut avoir en haut des pistes de ski quand il fait à peine quelques degrés, avec un rayon de soleil. "

Un hommage à Hugo

Pour réchauffer l’ambiance, il y aura de toute façon 1.500 spectateurs. Ils ont déjà su donner vie à l’ancien patinoire malgré son état. D’ailleurs, pour rester fidèle à cette histoire, la nouvelle patinoire gardera le nom de Michel Raffoux. A l’intérieur, on y trouvera également un lieu hommage au petit Hugo, 8 ans, qui est mort après avoir reçu un palet de hockey, c’était 2014.