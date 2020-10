Bientôt une nouvelle pouponnière pour les enfants en difficulté dans le Calvados

La première pierre de la future pouponnière du Conseil départemental du Calvados a été posée ce lundi à Caen. La collectivité a notamment en charge l'enfance. La structure actuelle, située rue d'Auge derrière la gare, devenue obsolète, n'est plus adaptée. Le nouveau bâtiment qui est en train de sortir de terre à Fleury sur Orne juste à côté du collège Stephen Hawking devant la ligne de tram, est beaucoup plus vaste et aéré. Il est en forme de fleur.

La pose de la première pierre de la future pouponnière par Jean-Léonce Dupont (à droite) président du Conseil Départemental du Calvados et Michel Roca, vice-président en charge de l'enfance et de la famille. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Une nouvelle structure que les équipes de la pouponnière attendent avec impatience

La pouponnière accueille une quarantaine d'enfants âgés de zéro à six ans. Ils y sont placés dans l'attente de pouvoir être confiés ou re-confiés à leurs parents, parfois dès la naissance comme l'explique Delphine Ménard, directrice de la maison départementale de l'enfance et de la famille, qui gère notamment la pouponnière. " Par exemple quand les parents handicapés ou déficients mentaux ne sont pas tout de suite aptes à accueillir leur enfant, même s'ils les aiment très fort. Ou que des difficultés ont été repérées par les équipes de la PMI (Protection maternelle et infantile) pendant la grossesse, et que les parents ont des préoccupations encore trop éloignées de celle d'un petit enfant".

Sandrine Pain et Céline Mortreux, auxiliaires puéricultrices, et Maria Nègre, "maîtresse de maison" dans l'actuelle pouponnière située rue d'Auge à Caen, devant le chantier du futur bâtiment. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Il ne s'agit pas d'accueillir les enfants "nés sous le secret" - qu'on appelaient anciennement "nés sous X". Le lien avec les parents n'est jamais rompu. "Nous ne sommes pas des mamans de substitution, précise Céline Mortreux, auxilaire puéricultrice, nous sommes là pour les accompagner, les sécuriser, pour qu'ils se développent du mieux possible". C'est en effet dans cette période de la petite enfance, entre zéro et trois ans, "ce qu'on appelle aujourd'hui les 1000 jours, que beaucoup de choses se jouent, ajoute Michel Roca, vice président du conseil départemental en charge de l'enfance et de la famille, d'où l'importance de se doter d'un équipement comme celui-ci".

Un des visuels de la future pouponnière montre des espaces vastes et aérés. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"A défaut d'avoir une vie comme les autres, ces enfants auront une maison comme personne"

La nouvelle structure va disposer d'un appartement qui va permettre d'accueillir les familles pour qu'ils testent à nouveau la vie avec leur enfant. "Si tout se passe bien, indique Delphine Ménard, nous pourrons demander au juge d'ordonner le retour à la maison, ou aux services du département de lever la mesure administrative. Le but est que le retour à la maison se passe du mieux possible, cela doit aussi permettre de rassurer les parents qui sont bien souvent inquiets". La nouvelle pouponnière sera un bâtiment original en forme de fleurs. "Pour que, selon les mots de son architecture, à défaut d'avoir une vie comme tout le monde, les enfants accueillis ici aient une maison comme personne".