Au Havre, sur le site de l'ancienne école Videcoq, face au bassin du Roy, une tour d'habitation doit sortir de terre d'ici 2021. On y trouvera 70 logements et une crèche pour 60 enfants dans un quartier en pleine reconversion.

Après la tour de l'Hôtel de ville, l'église Saint-Joseph ou encore les tours de la centrale EDF, la skyline du Havre aura d'ici 2021 normalement une tour d'habitation ambitieuse, de 55 m de haut. Elle va être construite sur le site de l'ancienne école Videcoq, face au bassin du Roy et du quartier Saint François. Au pied de cette tour de 70 logements environ, une crèche qui accueillera 60 enfants.

A quoi va ressembler cette tour ?

L'entrée de la crèche sera indépendante de celle de l'immeuble de 16 étages et ça ne coûtera rien à la municipalité puisque le foncier de ce site a été cédé pour 2,4 millions € et construire une crèche aurait coûter quasiment 3 millions€. Les chanceux qui habiteront en haut des 55 m auront donc une vue imprenable sur le centre-ville. Tout en béton, verre et métal, légèrement vrillée sur elle même, cette tour sera couleur clair, en contraste avec le béton gris-rosé de Perret.

La tour fera 55 m de hauteur - Hamonic-Masson et Associés-Luxigon

Un marqueur urbain dans un quartier en renouveau

L'ambition des architectes est de l'inscrire dans la skyline havraise, au même titre que la tour de l'Hôtel de ville, de l'église Saint-Joseph, ou bien du sémaphore, des monuments représentés sur tous les souvenirs du Havre. D'ailleurs le projet de la municipalité est bien plus global. Ces logements et cette crèche s'inscrivent dans la redynamisation du quartier Notre-Dame / Saint-François. De nouvelles idées d'aménagements publics seront proposés aux habitants l'an prochain. Pour vivre dans cette tour il faudra compter en moyenne 4 300€/m² et elle devrait être livrée en 2021 soit quasiment en même temps que le quai de Southampton transformé en promenade verte, en 2022.