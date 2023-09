Bientôt une nouvelle vie pour le Château de Bénouville dans le Calvados

C'est un joyau du patrimoine calvadosien et français ! Le Château de Bénouville entre Caen et la mer s'apprête à vivre une nouvelle vie et devenir un lieu culturel et patrimonial. C'est en tout cas le projet porté par le Conseil Départemental du Calvados propriétaire depuis 1927 de cette demeure aristocratique construite par l'architecte Claude Nicolas Ledoux.

Le Château de Bénouville ouvrira au grand public

Maison maternelle et pouponnière au début du XXe siècle, haut lieu de la résistance pendant la seconde guerre mondiale, le château de Bénouville a aussi abrité quelques mois les services départementaux. Le site niché dans un parc de 11 hectares le long du chemin du halage jouit d'une renommée internationale, fréquenté par les plus grands.

Le 6 juin 2014, les chefs d'Etat et de gouvernement invités au 70e anniversaire du débarquement ont déjeuné au château de Bénouville avec vue sur le parc de 11 hectares © Radio France - Elodie Touchais

Les chefs d'Etat et de gouvernement y ont déjeuné pour le 70ème anniversaire du débarquement. Autour de François Hollande ce 6 juin 2014 : la reine d'Angleterre, Elisabeth II, la chancelière allemande Angela Merkel, le président des Etats-Unis Barack Obama, le président russe Vladimir Poutine et l'ukrainien Petro Porochenko. Première rencontre diplomatique sous le désormais célèbre "format Normandie".

Si le site est connu, les calvadosiens ont toujours un peu de mal à dire ce que le château abrite. Et c'est normal rassure Jean-Léonce Dupont le président du département : "personne ne sait ce qu'il y a dedans parce que pour l'instant, il est vide!"

Des visites du château prévues, le parc ouvert au public

L'architecte en chef des monuments historiques, François Chatillon (du cabinet Chatillon Architectes) est chargé de redonner vie à ce joyau du XVIIIe siècle. Mais pas de révolution à venir, il s'agit de "rendre compatible le lieu avec notre société contemporaine.

Le rez-de-chaussée du Château de Bénouville sera donc conservé et dédié à l'histoire et à l'architecture de cette demeure parfaitement bien conservée.

Les pièces du rez-de-chaussée du Château de Bénouville retraceront l'histoire des lieux © Radio France - Elodie Touchais

Le Château de Bénouville et son escalier menant aux étages © Radio France - Elodie Touchais

Le Château de Bénouville est un joyau du XVIIIe siècle © Radio France - Elodie Touchais

Au premier étage, les appartements historiques du marquis et de la marquise de Livry seront dédiés à des expositions renouvelées et à des récits numériques via des scénographies.

Une partie des services culturels du Conseil départemental du Calvados ( soit une cinquantaine de personnes) installeront aussi leurs bureaux dans les étages du Château.

Quant aux anciennes parties communes, elles accueilleront un espace de coworking. "Il y a un calme incroyable ici, c'est un lieu extraordinaire pour se mettre à table, pour réfléchir" assure l'architecte François Chatillon amoureux des lieux.

Un accès via le chemin de halage prévu pour les vélos !

Le parc de 11 hectares sera ouvert gratuitement au public qui pourra y accéder en voiture ou en vélo ! Un accès sera créé par le chemin de halage et pour les voitures, un nouveau parking sera construit à l'entrée de la commune de Bénouville.

Le parc de 11 hectares qui entoure le Château de Bénouville sera accessible gratuitement au public © Radio France - Elodie Touchais

Un projet de 20 millions d'euros financé par le Conseil départemental du Calvados qui espère une ouverture en 2027, pour le centenaire de l'acquisition du Château de Bénouville par le département. En attendant, le site pourra se découvrir ce samedi 16 septembre lors des journées du patrimoine. Des visites guidées sont organisées de 14 à 18h.