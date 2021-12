Bientôt une patinoire pour Noël dans une petite commune de la Mayenne

C'est l'attraction de Noël à Saint Loup du Dorat. Une patinoire éphémère de 100m² va ouvrir le 17 décembre prochain et jusqu'au 9 janvier 2022. Ce sont les gérants de boutique bio Chez Alice Anne-Lyse et Thomas Racine qui sont à l'origine du projet.

Un décor féérique et une vraie ambiance de Noël : voilà ce qui attend les habitants de Saint-Loup-du-Dorat dans le sud-est de la Mayenne. Une patinoire va voir le jour pour les fêtes de fin d'année ! Une première dans cette petite commune de 400 habitants.

Chez Alice On Ice

Le nom du projet reprend le nom de la boutique bio de Thomas et Anne-Lyse Racine. Installés depuis quatre ans, les gérants de "Chez Alice" vont lancer "Chez Alice on Ice. Une patinoire de 100m² sera ouverte tous les jours (sauf le 25 du 17 décembre et jusqu'au 9 janvier 2022. Pour le moment, il faut beaucoup d'imagination pour se faire une idée car il n'y a rien à part un grand tunnel recouvert d'une bâche noire. C'est en dessous que les panneaux de glace vont être installés : "Il y aura une forêt de sapins suspendus avec de multiples guirlandes . Il y aura l'odeur du chocolat chaud, du vin chaud. On s'est dit qu'est-ce qui nous fait penser à Noël ? C'est vrai que les films américains de Noël ça commence toujours avec le couple qui se tient la main et qui glisse sur la glace. On s'est dit génial, on tente l'aventure !" explique Thomas Racine.

Thomas et sa femme avaient envie de faire bouger Saint-Loup-du-Dorat, petite commune de près de 400 âmes, pour les fêtes : "Je trouve que c'est bien, tous les locaux cherchent ce genre d'amusement. Les grands parents, les petits-enfants cherchent des moments rigolos, on espère pouvoir leur donner ! Et cela évite de faire de la route pour trouver une patinoire". Cette patinoire sera une des seules dans le secteur de Saint-Loup.

Pour 30 minutes de patin à glace, il faudra débourser 3 euros par personne.