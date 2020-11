Bientôt une résidence seniors au-dessus du bureau de poste de Châteauroux

Une résidence services seniors verra bientôt le jour sur le site du bureau de poste principal de Châteauroux, en plein centre-ville. Le projet prévoit la création de 80 logements environ. Une partie sera aménagée au-dessus de l'espace qui accueille le public, des anciens bureaux aujourd'hui vides. Un nouveau bâtiment doit aussi être construit derrière les locaux actuels, il fermera la cour qui sera transformée en jardin d'agrément pour les futurs locataires.

La cour sera transformée en jardin pour les résidents © Radio France - Sarah Tuchscherer

La Poste se tourne vers les services à la personne

Le projet, mené par Poste Immo, filiale immobilière du groupe, s'inscrit dans le cadre d'une réorientation de ses activités explique Emmanuelle Combes, directrice du développement : "L'idée c'est de décliner la stratégie du groupe la Poste qui réoriente ses activités vers les services à la personne et plus particulièrement à destination des seniors". Le chantier terminé, la résidence proposera diverses prestations, comme de la restauration, de l'animation et une présence sur place 24h sur 24. C'est la société Les jardins d'Arcadie qui sera en charge de l'exploitation.

Les travaux doivent débuter au début de l'année 2022 et sont prévus pour durer près de deux ans. Si le calendrier est respecté, les premiers habitants pourraient donc emménager fin 2023. Durant cette période, comme après l'ouverture de la résidence, l'activité du bureau de poste se poursuivra normalement.