Bientôt une "salle de shoot médicalisée" à Nancy ?

Nancy aura-t-elle sa "salle de shoot" d'ici 2024 ? Le projet est sur la table, confirme l'adjointe en charge de la Cohésion sociale Nadège Nicolas, qui préfère plutôt employer le terme médical de "halte soins addictions". Une réflexion menée dans le cadre du "plan errance" lancé par la mairie nancéienne à la fin de l'été dernier pour enrayer le phénomène d'alcoolisation ou de consommation d'autres drogues en centre-ville.

Quelle localisation ?

"En tant qu'élu on ne peut pas rester les bras croisés par rapport aux nuisances, à la fois pour la santé de ces personnes et pour l'espace public, explique Nadège Nicolas. Il y a des points qui nous sont régulièrement signalés, on les connaît tous : autour de la gare, la rue Grand Rabbin Haguenauer où on vend de l'alcool". Pour le lieu d'implantation de cette halte soins addictions, l'adjointe à la Ville de Nancy botte en touche. Il doit être "central", nous dit-elle, mais ce point n'est pas encore décidé.

En revanche, l'objectif de la mairie est bien assumé : celui de prendre en charge de manière sanitaire, en partenariat avec le CHU de Nancy, ces usagers souffrant d'addictions. "Ce ne sont pas des lieux incitateurs, souligne Michaël Bisch responsable du département d'addictologie au centre psychothérapique. Ce ne sont pas des lieux qui visent à encourager la consommation, ils sont réservés aux usagers qui ont des problèmes. Pour réduire les risques et les dommages."

Efficacité du dispositif à Strasbourg

Ce projet expérimental s'inspire de l'exemple strasbourgeois. Chez nos voisins, la Ville a mis en place une salle de consommation à moindre risque en 2016. Son efficacité a été plusieurs fois démontrée, notamment par l'Inserm , l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Son dernier rapport met en avant une amélioration de l'état de santé des usagers et de la sécurité dans l'espace public. Le lieu, situé à l'hôpital civil a permis de créer un consensus avec les riverains, explique Alexandre Feltz médecin et adjoint à la Ville de Strasbourg.

Depuis le quinquennat de François Hollande, il n'y a pas eu d'autres autorisations pour ouvrir ce genre de dispositifs. Il n'en existe que deux en France, quand l'Allemagne en a développé une trentaine. "Il faut qu'il y ait d'autres salles qui ouvrent dans notre pays, estime Alexandre Feltz. Il y a des projets à Lille, Marseille, Bordeaux, Besançon, Nancy. Le problème n'est pas technique, il est politique". En 2021, malgré la position favorable du Ministre de la santé Olivier Véran, Gérald Darmanin s'était opposé à l'ouverture d'une "salle de shoot" à Lille, en suspend depuis deux ans .