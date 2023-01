Bienvenu à "Alcyone", un nouveau quai mis en service au grand port maritime de La Rochelle

Nouveau quai du grand port maritime de La Rochelle. Un quai baptisé "Alcyone", un clin d'œil au bateau du même nom du commandant Cousteau construit par les Ateliers et Chantiers de La Rochelle-Pallice et mis à l’eau en avril 1985 à La Pallice, son port d’attache à l’origine.

Bienvenu au quai "Alcyone" . Au grand port maritime de La Rochelle, on aime ce clin d'œil à l'histoire, et surtout au bateau du même nom du commandant Cousteau. Un navire construit en Charente-Maritime, et mis à l'eau à La Pallice, son port d'attache. Ce quai "Alcyone" a vu le jour sur une zone anciennement appelée, la jeté Sud.

ⓘ Publicité

Avant de pouvoir accueillir un premier bateau, le 4 janvier dernier, un sablier de 85 mètres, ce secteur du grand port a été en travaux pendant 10 mois. Un million 600 000 euros nécessaire pour ériger un nouveau quai.

Pour Nicolas Menard, le directeur des infrastructures du grand port maritime de La Rochelle, "Une première opération de renforcement était nécessaire. Là où la structure existante était fragilisée, on a injecté du béton. On avait constaté de nombreuses fracturations, il fallait assurer sa stabilité."

Le quai "Alcyone" va maintenant accueillir tout type de bateaux. Pour Nicolas Menard, "cet ouvrage n'est pas dédié à un trafic particulier. Cela peut être pour des yachts qui viennent en attente de passer au pôle de réparation naval, un quai pour décharger des marchandises d'un petit bateau de commerce, s'il le faut, qui pourrait lui aussi utiliser sur ce quai. D'ailleurs à l'avenir, une grue mobile sera sur ce site, avec une capacité de levage de 100 tonnes."

loading