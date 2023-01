Bierné-Les-Villages : des paniers anti-inflation à vingt euros dans l'épicerie Viveco

Le téléphone n'arrête pas de sonner dans le commerce d'Hugo Mocques, dans le sud de la Mayenne. A bout du fil : des clients habituels mais aussi beaucoup plus éloignés, très intéressés par les prix avantageux de ces paniers anti-inflation. Nicole, 78 ans, fait partie des habitués. Quand elle a vu le prix du panier viande, elle n'a pas hésité une seconde à commander. Pour 20 euros, il y a des saucisses de Toulouse, des chipolatas, des côtes échine, des escalopes de dinde, des rillettes et du pâté. "C'est nettement plus cher ailleurs. Heureusement qu'il est là", explique la retraitée.

Une volonté d'aider ses clients

Hugo Mocques ou "Hugo L'épicier" sur les réseaux sociaux publie régulièrement ses promos sur sa page Facebook. Il cherche à aider le plus de monde possible. "J'estime que les gens ont le droit de bien manger malgré la crise. Et si je peux les aider à bien se nourrir, en faisant des produitsmoins chers, je le fais". Ces derniers-jours, l'hypothèse des paniers à prix bloqués a été évoquée par le gouvernement. Le commerçant, lui, devance les grandes surfaces dans la mise en place de ces paniers anti-inflation.

De longues heures de négociation

Dans cette petite épicerie, les prix sont normalement plus chers qu'en grande surface. Sauf que le commerçant a réussi à négocier les prix auprès de ses fournisseurs. Et maintenant, il arrive à s'aligner sur les supermarchés. "Comme je suis un petit épicier, j'ai limité mes références de produits. Et j'ai commandé de grosses quantités sur ces références", explique-t-il. Par exemple, pour une semaine, il a déjà commandé 150 kg de viande, contre 3 kg en temps normal. Il stocke aussi 200 bidons de lessive. Sa petite épicerie est pleine à craquer. Mais cela demande beaucoup de travail : "Le temps de négociation, c'est énorme. J'y passe la moitié de mes journées".

Son initiative a du succès : 25 paniers, de toutes sortes, ont déjà été vendus. De quoi réjouir l'épicier, aux milliers de vues sur Tiktok, qui compte bien continuer ses chansons, pour faire sa pub et celle des petits artisans du coin.