Biesheim : 10 pavés de mémoire posés en souvenir des victimes du nazisme

A Biesheim dans le Haut-Rhin près de Colmar, 10 pavés de mémoire ou Stolpersteine (en allemand) seront posées ce lundi 4 avril, dans les rues de la commune.

Cela concerne la rue Lucien-Weil, la rue de l'église et la rue des Capucins. Des pavés en mémoire de juifs victimes du nazisme. La commune comptait une forte communauté juive avant la guerre.

200 pavés de mémoire en Alsace

En Alsace, 200 pavés de mémoire ont été posés dans une vingtaine de villes. La première concerné, c'était Muttersholtz, dans le Bas-Rhin, en 2019. Les pavés sont confectionnés par l'artiste berlinois Gunter Demnig, pour rappeler la barbarie nazie.

L'historien alsacien Christophe Woerlé est président de l’association Stolpersteine en France. Il effectue en amont des recherches sur les victimes. "Nous faisons en sorte que toutes les données qui figurent sur le pavé soient exactes. Il y a le lieu de déportation et pour Biesheim, la totalité des victimes ont été exterminées à Auschwitz", explique l'historien.

Lieu de mémoire pour les familles

Les pavés de sont pas posés au hasard. Ils sont posés devant le dernier domicile des personnes, avant leur expulsion puis déportation. " Ces gens ont été gazés et brûlés à Auschwitz et il n'y a plus de trace. Les familles n'ont pas de lieu pour se recueillir. La maison paternelle ou la maison familiale, c'est quelque chose qui a du sens. Les familles nous disent : vous les avez ramené à la maison." raconte Christophe Woerlé.

Lors de la journée de lundi, les élèves de CM2 de Biesheim ont été associés par la mairie à cet évènement. Un travail en amont de mémoire a été expliqué aux enfants, par Christophe Woerlé, pour ne pas oublier la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale.